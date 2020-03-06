Teknoloji Türk bilim insanları Dünyanın kara kutusunu araştırdı Bilinmeyenleri ortaya çıkaracaklar
BİLİM

Türk bilim insanları "Dünya'nın kara kutusu"nu araştırdı: Bilinmeyenleri ortaya çıkaracaklar

Türk bilim insanları 'Dünya'nın kara kutusu'nu araştırdı: Bilinmeyenleri ortaya çıkaracaklar

4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni gerçekleştiren Türk ekibi, “Dünya’nın kara kutusu” olarak tanımlanan Antarktika kıtasında araştırmalarını tamamladı. Zorlu koşullara rağmen yer, canlı ve deniz bilimleri alanında 15 proje üzerinde çalışan Türk ekibi, Beyaz Kıta’nın sırlarını gün ışığına çıkartmak için taş, su, yosun, buz ve mikroskobik canlı örnekleri topladı.

Haber Merkezi AA
Türk ekibi, canlı örnekler topladı.
Türk ekibi, canlı örnekler topladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Bakanlığın uhdesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesinde gerçekleşen Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan bilim insanları, kıtayı adeta bir laboratuvara çevirdi.

15 proje üzerinde çalışan Türk ekibi.

Zorlu koşullara rağmen yer, canlı ve deniz bilimleri alanında 15 proje üzerinde çalışan Türk ekibi, "beyaz kıta"nın sırlarını gün ışığına çıkartmak için taş, su, yosun, buz ve mikroskobik canlı örnekleri topladı.

Bakan Mustafa Varank'ın anbean takibiyle seferini tamamlayan Türk bilim ekibi, geçici bilim üssünün bulunduğu Horseshoe Adası'nda sabit veri toplama istasyonları kurarken, diğer yandan sahadan toplanan örneklerin Antarktika'nın bilinmeyenlerini ortaya çıkarması bekleniyor.

Türk bilim insanları
FOTOĞRAF 9
Title
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Bakanlığın uhdesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesinde gerçekleşen Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan bilim insanları, kıtayı adeta bir laboratuvara çevirdi.
Title
Zorlu koşullara rağmen yer, canlı ve deniz bilimleri alanında 15 proje üzerinde çalışan Türk ekibi, beyaz kıtanın sırlarını gün ışığına çıkartmak için taş, su, yosun, buz ve mikroskobik canlı örnekleri topladı.
Title
Bakan Mustafa Varank'ın anbean takibiyle seferini tamamlayan Türk bilim ekibi, geçici bilim üssünün bulunduğu Horseshoe Adası'nda sabit veri toplama istasyonları kurarken, diğer yandan sahadan toplanan örneklerin Antarktika'nın bilinmeyenlerini ortaya çıkarması bekleniyor.
Title
İzleme amaçlı kurulan mobil ve sabit istasyonlardan alınan verileri Türkiye'ye götürecek olan ekip, geçen yıl kurulan ve bu yıl bakım ve güncelleme çalışmaları yapılan meteoroloji istasyonu ile GNSS istasyonlarından alınan verileri de kalıcı bilim üssünün planlanmasında kullanmayı amaçlıyor.
Title
Yaz mevsiminin son demlerinin yaşandığı Antarktika'da hissedilen sıcaklık, güneşli havalarda bile rüzgarın etkisiyle eksilere düştü. Canlı bilimi, yer bilimi, sosyal ve fiziki bilim alanlarında yoğun bir şekilde çalışan sefer ekibi, zorlu hava şartlarıyla da mücadele etti.
Title
Açıklamada görüşlerine yer verilen Antarktika Bilim Seferi Lideri Prof. Dr. Ersan Başar, Antarktika kıtasının Dünya'nın Kara Kutusu olarak bilindiğini belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
2017 yılında ilkini Doç. Dr. Burcu Özsoy liderliğinde yaptığımız Antarktika Bilim Seferi ile başladığımız bu yolculukta, bugüne kadar uluslararası literatüre giren birçok çalışma yaptık. Aynı zamanda bu seferlerde alınan örneklerin bir bölümü bilim insanlarımız tarafından incelenmeye devam ediyor.
Title
Gelecek yıllarda Antarktika'dan alınan örneklerin sonuçlarının ortaya çıkmaya başlayacağına işaret eden Prof. Dr. Başar, şunları kaydetti: Böylelikle dünya bilimine daha fazla katkı yapacağız. Araştırmalarımızı karada olduğu kadar su üstünde ve su altında gerçekleştiriyoruz. Bilim insanlarımız, Antarktika'nın tüm zorlu koşullarına rağmen bilimsel çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kalıcı bir üsse kavuştuğumuzda, daha fazla bilim insanıyla daha uzun süre burada kalarak insanlığa çok daha fazla katkı sunacağız.
Title
Karbon izini azaltmak için yenilenebilir enerji Sefer Lider Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Yavaşoğlu da amaçlarının, Antarktika'da karanlıkta kalan noktaları aydınlatmaya yönelik bilimsel projeler üretmek olduğunu belirtti. Faaliyetlerin, planladığı şekilde devam ettiğini vurgulayan Yavaşoğlu, Ekip üyelerimiz, bilim kadar buradaki doğal ortamı da önemsiyor. Madrid Protokolü'nün koşullarına uygun şekilde hareket ediyoruz. Doğaya zarar vermemek için azami gayret gösteriyoruz. En az karbon izini bırakmak için kurduğumuz istasyonlarda, yenilenebilir enerji kullanıyoruz. ifadelerini kullandı.
Türk bilim insanları "Dünya'nın kara kutusu"nu araştırdı: Bilinmeyenleri ortaya çıkaracaklar
4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni gerçekleştiren Türk ekibi, “Dünya'nın kara kutusu" olarak tanımlanan Antarktika kıtasında araştırmalarını tamamladı. Zorlu koşullara rağmen yer, canlı ve deniz bilimleri alanında 15 proje üzerinde çalışan Türk ekibi, Beyaz Kıta'nın sırlarını gün ışığına çıkartmak için taş, su, yosun, buz ve mikroskobik canlı örnekleri topladı.


Veriler kalıcı bilim üssü için kullanılacak

İzleme amaçlı kurulan mobil ve sabit istasyonlardan alınan verileri Türkiye'ye götürecek olan ekip, geçen yıl kurulan ve bu yıl bakım ve güncelleme çalışmaları yapılan meteoroloji istasyonu ile GNSS istasyonlarından alınan verileri de kalıcı bilim üssünün planlanmasında kullanmayı amaçlıyor.

Yaz mevsiminin son demlerinin yaşandığı Antarktika'da hissedilen sıcaklık, güneşli havalarda bile rüzgarın etkisiyle eksilere düştü. Canlı bilimi, yer bilimi, sosyal ve fiziki bilim alanlarında yoğun bir şekilde çalışan sefer ekibi, zorlu hava şartlarıyla da mücadele etti.

Türk bilim insanı Antarktika'dan 10 bini aşkın mikrometeoritle döndü
TEKNOLOJİ
Türk bilim insanı Antarktika'dan 10 bini aşkın mikrometeoritle döndü

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antarktika Bilim Seferi Lideri Prof. Dr. Ersan Başar, Antarktika kıtasının "Dünya'nın Kara Kutusu" olarak bilindiğini belirterek, "2017 yılında ilkini Doç. Dr. Burcu Özsoy liderliğinde yaptığımız Antarktika Bilim Seferi ile başladığımız bu yolculukta, bugüne kadar uluslararası literatüre giren birçok çalışma yaptık. Aynı zamanda bu seferlerde alınan örneklerin bir bölümü bilim insanlarımız tarafından incelenmeye devam ediyor." ifadelerini kulandı.

Türk ekibi, Beyaz Kıta’nın sırlarını gün ışığına çıkartmak için taş, su, yosun, buz ve mikroskobik canlı örnekleri topladı.

Gelecek yıllarda Antarktika'dan alınan örneklerin sonuçlarının ortaya çıkmaya başlayacağına işaret eden Prof. Dr. Başar, şunları kaydetti:

"Böylelikle dünya bilimine daha fazla katkı yapacağız. Araştırmalarımızı karada olduğu kadar su üstünde ve su altında gerçekleştiriyoruz. Bilim insanlarımız, Antarktika'nın tüm zorlu koşullarına rağmen bilimsel çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kalıcı bir üsse kavuştuğumuzda, daha fazla bilim insanıyla daha uzun süre burada kalarak insanlığa çok daha fazla katkı sunacağız."
Antarktika'da karanlıkta kalan noktaları aydınlatmaya yönelik bilimsel projeler üretecekler.

Karbon izini azaltmak için yenilenebilir enerji

Sefer Lider Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Yavaşoğlu da amaçlarının, Antarktika'da karanlıkta kalan noktaları aydınlatmaya yönelik bilimsel projeler üretmek olduğunu belirtti.

Faaliyetlerin, planladığı şekilde devam ettiğini vurgulayan Yavaşoğlu, "Ekip üyelerimiz, bilim kadar buradaki doğal ortamı da önemsiyor. Madrid Protokolü'nün koşullarına uygun şekilde hareket ediyoruz. Doğaya zarar vermemek için azami gayret gösteriyoruz. En az karbon izini bırakmak için kurduğumuz istasyonlarda, yenilenebilir enerji kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.
New Yorkta, koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi

New York'ta, koronavirüs nedeniyle "acil durum" ilan edildi
Fenerbahçe ayağa kalkamıyor

Fenerbahçe ayağa kalkamıyor

​Sarı lacivertliler ligde 6 maçtır galibiyet yüzü görmedi.
Meydana gelin!

Meydana gelin!

​Trabzonspor'dan MHK'ya sert tepki.
Yunan zulmü

Yunan zulmü

​Nefes alamayan bebekler, annelerin çığlıkları...
İtalya'da <br>korkutan rakam

İtalya'da
korkutan rakam

​Hayatını kaybedenlerin sayısı hızla yükseliyor.
Bal gibi gol <br>güme gitti

Bal gibi gol
güme gitti

​Eski FIFA hakemi Trabzonspor'un iptal edilen golünü yorumladı.
Gençlerden <br>yoğun ilgi

Gençlerden
yoğun ilgi

Kitap fuarlarından çekilen Ketebe'den Ankara'da dev buluşma.
400 bin uçak <br>64 milyon yolcu

400 bin uçak
64 milyon yolcu

Havalimanına karşı çıkanları kahredecek haber!
Karantina altındaki otel çöktü

Karantina altındaki otel çöktü

En az 70 koronavirüs hastası enkaz altında, Çin alarmda.
O an...

O an...

​Yunanistan insanlık suçu işliyor.
Trabzonspor<br>Antep'te yara aldı

Trabzonspor
Antep'te yara aldı

Bordo-mavililer deplasmandan 1 puanla döndü.
Mahkemenin seyri değişebilir

Mahkemenin seyri değişebilir

​Tüm zamanların en detaylı soruşturmasında önemli detaylar çıktı.
CHP ve HDP <br>PYD ile masaya oturdu

CHP ve HDP
PYD ile masaya oturdu

​Devlet sırlarının konuşulduğu kapalı oturumdan üç gün sonra...
Gören bir daha bakıyor

Gören bir daha bakıyor

​Ambulansla çarpışan araç arkası havada asılı kaldı.
Yunan askerine şok

Yunan askerine şok

​Türkiye'nin hamlesinden sonra geri çekildiler.
Bakan ne dediyse ikna edemedi

Bakan ne dediyse ikna edemedi

​Şehit babası: "Ayakkabılarım çamurlu araba perişan olur..."
'Arabalar kanatlanmış'

'Arabalar kanatlanmış'

İkinci el otomobilde fiyatlar durmuyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.