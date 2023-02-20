Chemtrails teorisi, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı gündeme geliyor. Bu teori hakkında sayısız bilim insanı çeşitli uyarılarda bulundu.

Chemtrails nedir?

Chemtrail' (Chemical Trail-Kimyasal İz) başka bir deyişle 'Püskürtme'. “Chemtrails” İngilizce'de uçakların bıraktığı iddia edilen kimyasalların yarattığı iz anlamında kullanıyor. Bu konudaki teoriler ise uzun zamandır yaygın ve büyük kitlelerce tüketiliyor. Konu ile ilgili sayısız YouTube videosu, Facebook grubu, forum ve Twitter tartışmaları bulunuyor. İnternet ansiklopedisi Vikipedi’nin çeşitli dillerinde de karşılığı bulunan bu teori, uçakların çeşitli “gizli” amaçlarla gökyüzünden kimyasal madde ya da ilaç bıraktığını iddia ediyor.





Jet dumanı gibi çabuk kaybolmuyor

Gökyüzünde görülen beyaz izlerin de bu kimyasal ilaç bırakma işleminin kalıntıları olduğu iddia ediliyor. Bu teoriye göre, normal jet duman izlerinin nispeten çabuk yok olduğunu, bu şekilde yok olmayan izlerinse ilave maddeleri içerdiğini iddia ederler.





Chemtrails'ın amacı ne?

1990’ların ortasından beri gündemde olan teoride, kimyasalların ne amaçla bırakıldığı konusunda teoriler de kişiden kişiye değişir nitelikte. Örneğin, The Guardian tarafından 2017 yılında yapılan bir haberde ABD’den Tammi isimli bir kadın, teoriyi şöyle açıklıyor:

“Chemtrails (veya "gizli jeomühendislik") teorisinin versiyonları çoktur ve Tammi'ninki kabaca şu şekildedir: Küresel ısınmayı azaltmak için uçaklar, güneşi engelleyen yapay bir bulut örtüsü oluşturmak için atmosfere gizemli kimyasallar püskürtür. Bu gizlice yapılıyor, çünkü bu kimyasallar çevre ve insan sağlığına zarar vererek Alzheimer’a, her tür beyin sorununa ve kansere neden oluyor."









“Chemtrails” teorisinde kimyasallarla ilgili olarak sterilizasyon, ortalama yaşam süresinin kısaltılması, zihin kontrolü veya hava durumu kontrolü dahil olmak üzere motivasyonlar farklılaşıyor.

Chemtrails üzerine araştırmalar

Konu ile ilgili sayısız spekülasyonun ardından konu ile ilgili hakemli dergide yayınlanan ilk bilimsel makale 10 Ağustos 2016’da yazılmış. Bu makalede, uluslararası bir anketteki insanların yaklaşık % 17'si gizli bir büyük ölçekli atmosferik programın varlığına inandıklarını söyledikleri bilgisi de yer alıyor. Makalenin amaçları doğrultusunda, “uçak atığı uzmanı”' ve “atmosferik atık birikim uzmanı” kişilerle görüşülmüş ve bu uzmanlar her araştırmada en çok alıntı yapılan 100 makaleden bir veya daha fazlasını birlikte yazan kişi olarak tanımlanmış. Birlikte çalışılan 77 uzmandan %98,7’si bu konuda bir kanıt bulunmadığını belirtmiş. Uçakların ardında bıraktıkları izlerde belirgin farklılıklar olduğu zaman, bu farklılıkların nem ve hava durumuna göre farklılık gösterebileceği belirtilmiş.

















Chemtrails etkileri neler?

Duman izleri, çok yüksekliklerde 8–16 kilometre derinlikte meydana gelir. Bu yüksekliklerde püskürtülen hangi kimyevî madde olursa olsun bir zarar vermeden havada dağılarak yüzlerce kilometre uzağa düşer ya da yere inmeden yapısı bozulur iddiası ortaya atılıyor. Buna karşın, içerdiği nano partiküller canlılara ve Doğa'ya büyük zararlar verdiği iddia edilir.













Türkiye'de chemtrails endişesi

Twitter'da binlerce kullanıcı, chemtrails'a ait olduğunu öne sürdüğü görselleri paylaşıyor. Kullanıcılar, "Büyük bir felaket yaşadık hala üzerimize kimyasallar bocalanıyor" yorumları yapıyor.

















Türkiye'nin dört bir yanından gelen görüntüler endişeleri beraberinde getiriyor.





Bilim dünyasını ikiye ayıran Chemtrails'ın Türkiye'yi etkileyip etkilemediği hakkında uzmanlardan henüz bir açıklama gelmedi.





























Twitter'da sıkça gündem olan chemtrails üzerine sıkça paylaşımlar yapılıyor.









Vatandaşlar uzmanların ve yetkililerin konuyla ilgili resmi bir

açıklama yapmasını istiyor.























