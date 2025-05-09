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Türkiye'de günlük sosyal medya kullanımı 2 saat 43 dakikayı buluyor

Türkiye'de günlük sosyal medya kullanımı 2 saat 43 dakikayı buluyor

12:189/05/2025, Cuma
DHA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu.

Ulaştrma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de sosyal medya kullanıcılarının 58,5 milyona ulaştığını ve günde ortalama 2 saat 43 dakikanın sosyal medyada geçirildiğini belirtti.

Ulaştrma ve Altyapı Bakanı
Abdulkadir Uraloğlu
, 'We are Social' ve 'Meltwater' tarafından hazırlanan 'Dijital 2025 Türkiye Raporu'nda yer alan sosyal medya kullanım verilerini değerlendirdi.

Söz konusu rapora göre Türkiye'de internet kullanan kişi sayısının 77,3 milyon olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, sosyal medya kullanıcılarının son bir yılda yüzde 1,7 artarak 58,5 milyona ulaştığını ifade etti.


Uraloğlu, toplam sosyal medya kullanıcıları içerisinde kadınların oranının yüzde 46,6 olduğunu, erkek kullanıcıların oranının ise yüzde 53,4 olduğunu kaydetti.


İnternet kullanıcılarının günlük ortalama 7 saat 13 dakikayı internette geçirdiğini bildiren Uraloğlu, "Her gün ortalama 2 saat 43 dakikayı sosyal medyada geçiriyor, aylık ortalama 7,6 sosyal medya platformu kullanıyoruz" dedi.



'En çok arkadaş ve aileler takip ediliyor'


Bakan Uraloğlu, kullanıcıların sosyal medya hesaplarından en çok arkadaşlar, aileler ve tanıdıklarını takip ettiğini belirterek, bunu satın alınan markaların hesapları ile kullanıcıların satın almak istediği markaların hesaplarının takip ettiğini ifade etti. Uraloğlu, "Sosyal medya kullanıcıları en çok haber hikayelerini okumak, arkadaşlar ve aile ile iletişim kurmak ve boş zaman doldurmak için platformları kullanıyor" açıklamasında bulundu.


'Instagram'ı kullanan kişi sayısı 58,4 milyona ulaştı'


Uraloğlu, Türkiye'de en çok kullanıcısı olan platformun 58,4 milyon kişi ile Instagram olduğunu işaret ederek, şunları kaydetti:


“Instagram'ın ardından 57,5 milyon kişi ile YouTube, 40,2 milyon kişi ile TikTok geliyor. Facebook'un kullanıcı sayısı 34,8 milyon kişiyken X platformunu 19,7 milyon kişi kullanıyor. 2024 yılına göre ise Instagram'ın kullanıcı sayısı yüzde 8,5 artarken, TikTok'un yüzde 2,9, Facebook'un yüzde 1,3, X'in yüzde 1 arttı. YouTube'un kullanıcı sayısında ise yüzdesel bir değişiklik olmadı. İnternet kullanıcıları ayda ortalama 32 saat 36 dakika ile en çok Instagram'da zaman geçiriyor. Bu süre TikTok'ta 26 saat 26 dakikayken, YouTube'da geçirilen aylık ortalama süre 23 saat 31 dakika. Facebook'ta geçirilen süre 9 saat 45 dakika, X'te ise 5 saat 4 dakika."



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