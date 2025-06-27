THY kabin memuru ilanı 18 Haziran'da Türk Hava Yolları resmî internet sitesi üzerinden yayımlandı. THY'den yapılan açıklama sonrası iş ilanıyla ilgilenen vatandaşlar, THY kabin memuru alımı başvuru ekranına ulaşmak ve başvuru şartlarını öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki, THY kabin memuru alımı ne zaman başlayacak? Başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

THY kabin memuru alım ilanı nereden yayınlandı?

Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri doğrultusunda kabin memuru alımı için ilan açtı. " Kariyer.thy.com " üzerinden açılan ilanla ilgili detaylar da paylaşıldı. Peki, Türk Hava Yolları kadın - erkek Take-Off kabin memuru alımı ne zaman? İşte, THY kabin memuru alımı sağlık şartları ve yaş sınırı hakkında bilgiler.

THY kabin memuru alımı genel şartlar

Tecrübesiz kadın adaylar için başvuru şartları şöyle:

T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

- 01.01.1988 ile 31.12.2006 tarihleri arasında doğmuş olmak,

- En az lisans derecesi mezunu olmak veya ön lisans programlarından yalnızca aşağıda yer alan bölümlerden mezun olmak,

Ön Lisans Bölümleri:

•Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

•Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Lisans Bölümleri (Tüm Bölümler)

*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi İK ve İş Birimi Teknik Değerlendirmesi aşamasından önce istenmektedir.

İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.),

- Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

- Emeklilik hakkı elde etmemiş olmak,

- Türk Hava Yolları, iştirakleri ve daha önceki işyerlerinde fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak,

- Kabin ekibi işe alım süreçlerinde Türk Hava Yolları A.O. iştiraklerinde görev alan adayların işe alım süreçlerine kabulünde bağlı bulunduğu şirkette en az 3 (üç) yıl ve üzeri çalışıyor olmak (3 yılın altında çalışma süresi olan adaylar süreçlere dahil edilmemektedir.)

Hizmet sektörü tecrübesi aranan kadın ve erkek adaylar için şartlar şu şekilde:

- T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

- 01.01.1988 ile 31.12.2006 tarihleri arasında doğmuş olmak,

- En az ön lisans derecesi mezunu olmak,

• Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi İK ve - Birimi Teknik Değerlendirmesi aşamasından önce istenmektedir.

- Hizmet sektöründe toplamda en az 2 yıl deneyime sahip olmak,

- İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.),

- Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

- Emeklilik hakkı elde etmemiş olmak,

- Askerlikten muaf olmamak,

- Türk Hava Yolları, iştirakleri ve daha önceki işyerlerinde fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak,

- Kabin ekibi işe alım süreçlerinde Türk Hava Yolları A.O. iştiraklerinde görev alan adayların işe alım süreçlerine kabulünde bağlı bulunduğu şirkette en az 3 (üç) yıl ve üzeri çalışıyor olmak ( 3 yılın altında çalışma süresi olan adaylar süreçlere dahil edilmemektedir.)

THY kabin memuru alımı sağlık şartlar neler?

Türk Hava Yolları sağlık kriterlerine uygun olması şartı aranıyor. Ayrıca, kadınlar için 160-180 cm arası boya sahip olmak gerekiyor. (Boy-kilo endeksine uygun olmalıdır.) Boy-kilo ölçümlerinde yalnızca THY A.O. merkezinde yapılan ölçümler kabul edilir.

Vücutta kalıcı iz bulunmaması gerektiğinden; yüz, boyun, kollar, bacaklar ve ellerde aşağıdaki durumların bulunmamasına dikkat edilmeli:

• Dövme (Sildirilmekte Olanlar Dahil),

• Piercing,

• Yara/Yanık/Dikiş İzi,

• Doğum Lekesi,

• Büyük Benler, Büyük Et Benleri,

• Yoğun Sivilce ve Skar İzleri,

• Egzama, Vitiligo gibi cilt rahatsızlıkları.

THY kabin memuru alımı başvuruları nereden, nasıl yapılacak?

Adaylar yalnızca “kariyer.thy.com” adresi üzerinden çevrim içi formu doldurarak başvuru yapabiliyor. Süreç çevrim içi İngilizce testi ve video değerlendirme, belge kontrolü, kişilik envanteri, boy-kilo ölçümü, yüz yüze İngilizce mülakat, İnsan Kaynakları görüşmesi ve uçuşa elverişlilik sağlık kontrolünün ardından iş teklifi ve iki aylık eğitim programıyla son buluyor.







