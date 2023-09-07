Gavurdağ salatası, Gaziantep yöresine ait bir salatadır. En karakteristik özelliği ise içine konan malzemelerin çok ufak şekilde hazırlanmasıdır. Gavurdağı Salatası, Türk mutfağının zengin bir parçasıdır ve genellikle mezeler arasında veya ana yemeklerin yanında tercih edilen bir lezzettir. Hazırlaması oldukça basit olan bu salata, taze malzemelerle yapıldığı için yaz aylarında özellikle tercih edilir. İşte nefis Gavurdağı salatası tarifinin yapılışı...