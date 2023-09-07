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Ermeni mutfağının sevilen tatlarından: Topik Tarifi

Tahin, patates ve nohut ana malzemeleri ile yapılan topik, klasik bir meze tarifidir. Ana yemeklerin yanında servis edilebilen topik yemeğinin yapılışı kolaydır. Lezzetli bir tarif olan topik mezesini evde yapabilirsiniz. Peki, topik nasıl yapılır? İşte topik mezesinin tarifi, yapılışı...

10:32 . 7/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Topik tarifi

Topik tarifi

Topik, nohut, tahin ve soğanın baskın olduğu Ermeni mutfağının en bilinen mezelerinden biridir. Patates, nohut ve tahin ile hazırlanan topik tarifinin ayrıntıları içeriğimizde.

TOPİK NASIL YAPILIR?

MALZEMELERİ

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 orta boy haşlanmış patates

1 su bardağı dolusu tahin

5 orta boy kuru soğan (piyazlık doğranmış)

1 çorba kaşığı kuş üzümü

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

2 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı yenibahar

YAPILIŞI

Doğranmış soğanları bir tavaya koyup, üzerine de tuz ve şekeri ilave ettikten sonra, soğanların rengi dönene kadar kavurun.

Ardından kuş üzümü ve dolmalık fıstığı da ekleyip, suyla beraber haşlayın.

Pişen soğanlara yarım su bardağı tahin ekleyin ve tavayı ocaktan alın.

Haşlanmış nohutların kabuklarını soyup, patatesleri ilave edin. Sonrasında blender’dan geçirip, püre haline getirin.

Üzerine kalan yarım bardak tahini ve tuzu da ilave edin ve kıvamlı bir harç haline getirin.

Hazırladığınız harcı 5-6 parçaya ayırıp, streç filmi iki kat yaparak tezgaha serin.

Parçalara ayırdığınız harç hamurunu avucunuzun içine alın, parmaklarınızla açın ve içine soğanlı harçtan koyup streç film yardımıyla bütünleştirerek top şeklini verin.

Topiklerin üzerine limon suyu ve tarçın ekleyerek servis edin.

Afiyet olsun...



#topik
#topik tarifi
#topik mezesi
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