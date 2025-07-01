Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi alabilmek için girdiği, merkezi bir branş seçme sınavıdır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda iki kez, genellikle ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde düzenlenir. Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2. dönem başvuruları için geri sayım başladı. Peki, 2025-TUS 2. dönem başvuruları ne zaman?

TUS/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TUS/2 başvuruları, 2-9 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Başvuruların öğle saatlerinde başlaması bekleniyor. Geç başvurular ise 16 Temmuz'da alınacak.

TUS/2 SINAVI NE ZAMAN?

TUS/2 sınavı 17 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak.

TUS/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, TUS başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi, 2025-TUS 2. Dönem Kılavuzu ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Kılavuzu’nda yer alacak.

TUS SAAT KAÇTA?