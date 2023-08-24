Üniversite açılışı
Eylül ayının yaklaşmasıyla öğrenciler tarafından, bu yıl üniversiteler açılacak mı sorusu da merak kazandı. Üniversitelerde Güz döneminin ne zaman başlayacağı, üniversitelerin açılış tarihi şimdiden sorgulanıyor.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2023?
Üniversitelerin açılış tarihi her üniversiteye göre farklılık göstermemektedir. Üniversitelerin geneli Eylül ayının son haftası açılmaktadır. Üniversitelerin açılışı hakkında net bir tarih öğrenmek için üniversitelerin kendi resmi sitesinde yer alan akademik takvim değerlendirilir.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK 2023?
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Geçtiğimiz yıl üniversite sonuçları 15 Ağustos'ta ilan edilmişti, yurt başvuruları ise 24 Ağustos’ta başlamıştı.
2023-2024 eğitim - öğretim dönemi yurt başvurularının ağustos ayının son haftasında başlaması bekleniyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?
Öğrencilerin üniversitelere yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adayların gözü KYK yurt ve burs başvuru aşamasında! Fakat henüz KYK yurt başvuru tarihleri duyurulmadı.