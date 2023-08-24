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Özel ve devlet üniversitelerinde güz dönemi ne zaman başlayacak? 2023 üniversitelerin açılış tarihi

"Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusu bir süredir üniversite öğrencileri ve adayları tarafından merak ediliyor. Üniversite e-kayıt döneminin yaklaşması ile üniversite öğrencileri 2023-2024 yılı güz dönemi başlangıç tarihini sorguluyor. Peki, üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu? Özel ve devlet üniversitelerinde güz dönemi ne zaman başlayacak? İşte konuya ilişkin en son gelişmeler...

10:15 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Üniversite açılışı

Üniversite açılışı

Eylül ayının yaklaşmasıyla öğrenciler tarafından, bu yıl üniversiteler açılacak mı sorusu da merak kazandı. Üniversitelerde Güz döneminin ne zaman başlayacağı, üniversitelerin açılış tarihi şimdiden sorgulanıyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2023?

Üniversitelerin açılış tarihi her üniversiteye göre farklılık göstermemektedir. Üniversitelerin geneli Eylül ayının son haftası açılmaktadır. Üniversitelerin açılışı hakkında net bir tarih öğrenmek için üniversitelerin kendi resmi sitesinde yer alan akademik takvim değerlendirilir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK 2023?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz yıl üniversite sonuçları 15 Ağustos'ta ilan edilmişti, yurt başvuruları ise 24 Ağustos’ta başlamıştı.

2023-2024 eğitim - öğretim dönemi yurt başvurularının ağustos ayının son haftasında başlaması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Öğrencilerin üniversitelere yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adayların gözü KYK yurt ve burs başvuru aşamasında! Fakat henüz KYK yurt başvuru tarihleri duyurulmadı.


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Özel ve devlet üniversitelerinde güz dönemi ne zaman başlayacak? 2023 üniversitelerin açılış tarihi