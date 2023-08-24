VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) burs başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Üniversite öğrencilerinin öncelikli tercihi olan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü başvuruları, geçtiğimiz yıl başvurular 24 Ağustos tarihinde başlamış ve 28 Ağustos tarihinde sona ermişti. VGM burs başvuruları KYK burs başvurularının ardından başlıyor. Peki, 2023-2024 VGM burs başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? 2023 VGM bursu ne kadar oldu? İşte ayrıntılı bilgiler...