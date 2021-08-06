Üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerin açılış tarihi

Ağustos ayına girilmesiyle öğrenciler, bu yıl üniversiteler açılacak mı sorusu da merak kazandı. Üniversitelerde Güz döneminin ne zaman başlayacağı, üniversitelerin açılış tarihi şimdiden sorgulanıyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalardaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

ÜNİVERSİTELERDE BU YIL EĞİTİM ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istemişti.

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Üniversitelerde eğitimin bu yıl yüz yüze mi yoksa online mı olacağı noktasında durumun korona virüs salgının seyrine göre ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Yükseköğrenim öğrencilerine ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri yapılmaya başlandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerine ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını bildirdi.

Bakanı Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, burs ve kredi ödemelerin öğrencilerin hesaplarına, 10 Ağustos’a kadar T.C kimlik numarasının son numarasına göre yapılacağını ifade etti.

TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar bugün, "2" olanlar 7 Ağustos, "4" olanlar 8 Ağustos, "6" olanlar 9 Ağustos, "8" olanlar 10 Ağustos’ta ödemelerini alabilecek.

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KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvuruları için kesin tarih henüz açıklanmadı ancak Eylül ya da Ekim aylarında başvuruların alınması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları https://www.turkiye.gov.tr/gsb... adresi üzerinden alınacak.