Üniversiteler ne zaman kapanıyor? 2025 Üniversitelerde yaz tatili başlangıç tarihi

Üniversiteler ne zaman kapanacak sorusu, 2024-2025 eğitim yılı üniversitelerde tüm hızıyla devam ederken gündemde yer alıyor. Öğrenciler üniversitelerde bahar döneminin ne zaman sonlanacağını merak ediyor. Bu yıl üniversitelerin ne zaman tatil olacağı, hem akademisyenler tarafından hem de öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki 2025 yılında üniversiteler ne zaman tatil olacak? İşte, merak edilen o detaylar