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Üniversiteler ne zaman kapanıyor? 2025 Üniversitelerde yaz tatili başlangıç tarihi

Üniversiteler ne zaman kapanıyor? 2025 Üniversitelerde yaz tatili başlangıç tarihi

15:4516/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Üniversite
Üniversite

Üniversitelerin ne zaman kapanacağı, final sınavlarının ardından merak konusu oldu. Milyonlarca üniversite öğrencisi ve akademisyen üniversitelerin kapanacağı ve bahar döneminin ne zaman sonlanacağını araştırmaya başladı. Üniversiteler ne zaman kapanıyor? 2024-2025 Bahar Dönemi bitiş tarihi...

Üniversiteler ne zaman kapanacak sorusu, 2024-2025 eğitim yılı üniversitelerde tüm hızıyla devam ederken gündemde yer alıyor. Öğrenciler üniversitelerde bahar döneminin ne zaman sonlanacağını merak ediyor. Bu yıl üniversitelerin ne zaman tatil olacağı, hem akademisyenler tarafından hem de öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki 2025 yılında üniversiteler ne zaman tatil olacak? İşte, merak edilen o detaylar

Üniversiteler ne zaman kapanacak?

Üniversiteler, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim yılı takvimi kapsamına girmediğinden her üniversite akademik takvimini kendi belirliyor.

Bu kapsamda her üniversitenin akademik takvimi farklı olduğundan, bahar dönemi bitiş tarihi de farklılık gösterecek.

Üniversitelerin tamamının ay sonu kapanması öngörülürken öğrencilerin kayıtlı oldukları üniversitelerin akademik takviminden yararlanması öneriliyor.

Üniversitelerde bahar dönemi sonu bitiş tarihi 2025

Lisans ve önlisans eğitimine devam eden yüz binlerce Üniversite öğrencisi, mayıs ayının sonundan itibaren tatile girecek.

Her üniversitenin akademik takvimi farklı olduğundan, üniversitelerde bahar dönemi bitiş tarihi de farklılık arz edecek.




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