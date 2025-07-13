Vergi affı gelecek mi? Vergi affı 2025 ne zaman çıkacak mı? Bakanlıktan net açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda “vergi affı” olarak adlandırılan yeni bir yapılandırma kanununa yönelik herhangi bir çalışmanın olmadığı açıkça belirtildi. Özellikle bazı meslek mensuplarının sosyal medya paylaşımlarına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:





“Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, kamuoyunda 'vergi affı' olarak da adlandırılan yapılandırma kanunu içerikli herhangi bir düzenlemeye yönelik çalışmamız bulunmamaktadır. Söz konusu paylaşımlar tamamen asılsız ve mükelleflerimizi yanıltmaya yönelik bir nitelik taşımaktadır.”





VERGİ AFFI GÜNDEMDE DEĞİL

BDDK’nın kredi borçlarına ilişkin attığı adımlar, bankacılık sistemi ve bireysel finansal rahatlama açısından önemli olsa da, vergi affı konusunda şu an için resmi bir girişim bulunmuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıklaması doğrultusunda, vergi affı beklentilerinin gerçek dışı olduğunun altı çiziliyor.

2023 YILINDA ÇIKMIŞTI

Kamuya olan borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifiyle, 2023 yılında vergi affı çıkarılmıştı. 2022 sonu itibariyle devlete borçlarını ödeyememiş milyonlarca vatandaşa, işletmenin alacaklıyla el sıkışıp barışması borçlu için de cazip, Maliye için de cazip. Borçlu olan vatandaş ve işletmeler, yüksek orandan işlemiş faizi sildirip, düşük oranlı ÜFE oranı dikkate alınarak 48 aya kadar yapılandırma imkânı sağlanmıştı.

VERGİ AFFI NE DEMEK?

Vergi affı, devletin, vergi borçlularına belirli avantajlar sunarak gecikmiş veya ödenmemiş vergi borçlarını ödeme kolaylığı sağladığı hukuki bir düzenlemedir.







