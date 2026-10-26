Trump’tan skandal açıklama: Somalili Müslümanları barbar gibi gösterdi açıkça çifte standart yaptı
ABD Başkanı Donald Trump, ara seçim mitinginde yaptığı konuşmayla Müslüman coğrafyayı ve Somalilileri açıkça hedef aldı. Somalili Müslümanları adeta barbar gibi gösteren ve Minnesota'nın Somali doğumlu Demokrat Kongre Üyesi Ilhan Omar üzerinden nefret söylemini körükleyen Trump, "Danimarka'yı Somali'ye tercih ederim, Somali'den gelenlerden bıktım" sözleriyle büyük bir çifte standarta imza attı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşan ara seçimler öncesinde düzenlediği mitingde yine Müslüman coğrafyayı ve göçmenleri hedef alan ırkçı ve nefret dolu söylemlere sarıldı. Konuşmasında doğrudan Somali doğumlu Demokrat Kongre Üyesi Ilhan Omar'ı ve onun temsil ettiği topluluğu hedef alan Trump, bütün bir milleti "barbar" ilan eden skandal ifadeler kullandı.
"TEK YAPTIKLARI KENDİLERİNİ ÖLDÜRMEK"
Miting alanındaki destekçilerine seslenirken Somali halkını adeta vahşi ve kanunsuz bir topluluk gibi lanse eden Trump, ülkeyi aşağılayan şu cümleleri sarf etti:
AÇIKÇA AYRIMCILIK YAPTI
Konuşmasının devamında Avrupalı göçmenler ile Müslüman coğrafyadan gelen göçmenler arasında açık bir çifte standart uygulayan Trump, Danimarka’ya övgüler yağdırarak şu ifadeleri kaydetti:
Trump'ın özellikle Minnesota'da güçlü bir seçmen kitlesi bulunan Ilhan Omar'ın sert muhalefetinden rahatsız olduğu ve bu rahatsızlığını tüm Somalili Müslüman topluluğuna yönelik sistemli bir nefret kampanyasına dönüştürdüğü açıkça görüldü. Skandal açıklamalar uluslararası kamuoyunda ve insan hakları örgütleri nezdinde büyük tepki topladı.