13:28, 14/10/2026, Çarşamba
Sarıyer’de yağışın ardından denizin rengi kahverengiye döndü
İstanbul’da etkili olan sağanağın ardından Sarıyer kıyılarında denizin rengi değişti. Yağmurla birlikte denize karışan çamurlu su, kıyı kesimlerde kahverengi bir görüntü oluşturdu. Boğaz’daki renk değişimi dronla havadan görüntülendi.
ÇAMURLU SU DENİZE KARIŞTI
İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan ve aralıklarla devam eden yağış, Sarıyer’in kıyı kesimlerinde deniz yüzeyinin rengini değiştirdi.
Sağanakla birlikte denize ulaşan çamurlu su nedeniyle kıyıya yakın bölgelerde kahverengi tonlar hakim oldu.
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