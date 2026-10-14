12:33, 14/10/2026, Çarşamba
Sultangazi’de su baskınının ilk anları kamerada: Araçlar böyle sürüklendi
İstanbul Sultangazi’de etkili olan su baskını, Habibler Mahallesi Yayla yolu ve çevresinde hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli su akışı nedeniyle araçlar yolda mahsur kalırken, bir aracın sürüklendiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
ORTALIK GÖLE DÖNDÜ
Habibler Mahallesi Yayla yolu üzerinde yaşanan su baskınının ilk anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yolun suyla kaplandığı, araçların ilerleyemeyerek mahsur kaldığı ve bir aracın suyun etkisiyle sürüklendiği görüldü.
BİNALARI DA SU BASTI
Su baskını nedeniyle çevredeki binaları da su bastı. Bölgede yaşanan hareketlilik ve araçların su içinde kaldığı anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.