Sultangazi'de sağanak nedeniyle ilkokulun istinat duvarı çöktü: Derste olan öğrenciler facianın eşiğinden döndü

İstanbul genelinde gün boyu etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağış, kentin birçok noktasında su baskınlarına ve altyapı hasarlarına yol açmaya devam ediyor. Şiddetli yağışın olumsuz etkilediği noktalardan biri de Sultangazi ilçesi oldu. Eski Habibler Mahallesi’nde bulunan Nurettin Uzun İlkokulu'nun bahçe kısmındaki istinat duvarı, yağışın etkisiyle gürültüyle çöktü.

Olayın meydana geldiği esnada öğrencilerin sınıflarda derste olması ve okul bahçesinde kimsenin bulunmaması olası bir can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti. Duvarın çökmesiyle birlikte oluşan gürültü mahallede ve okul içerisinde kısa süreli paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler güvenlik önlemleri kapsamında okulun bulunduğu caddeden araç geçişini durdurarak bölgeyi trafiğe kapattı. Çökmenin yaşandığı alanda emniyet şeritleri çekilirken, belediye ekipleri okul bahçesindeki hafriyat kaldırma ve güvenlik sağlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.