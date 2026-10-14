Başakşehir'de sağanak hayatı durma noktasına getirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün peş peşe yaptığı uyarıların ardından İstanbul genelinde etkisini artıran şiddetli sağanak yağış, Başakşehir’de hayatı adeta felç etti. Aniden bastıran yağmur nedeniyle ilçe genelindeki cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü, trafikte seyreden sürücüler ilerlemekte büyük güçlük çekti.

Sağanak yağışın en çok etkilediği noktalardan biri de Başakşehir Olimpiyat Metro İstasyonu oldu. Yoğun su akıntısı nedeniyle istasyon duvarlarından yağmur suları adeta şelale gibi döküldü. Metro durağının suyla dolması sonucu toplu taşımayı kullanmak isteyen vatandaşlar büyük mağduriyet yaşadı.

İstasyon içerisindeki su baskını ve duvarlardan akan suların oluşturduğu dehşet anları, o sırada metroda bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde vatandaşların sular altında kalan peronlarda ve merdivenlerde ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Ekipler bölgede su tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı.