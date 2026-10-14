Samsunlu esnafın sıra dışı damak tadı: Çayı ve tatlıyı bile acı pul biberle tüketiyor

Samsun’da esnaflık yapan 37 yaşındaki Caner Özsercan, görenleri gözlerine inanamayacağı sıra dışı bir beslenme alışkanlığıyla dikkat çekiyor. Yıllar önce gerçekleştirdiği bir Kahramanmaraş gezisinde tattığı acı pul biberin ardından hayatı değişen Özsercan, tam 10 yıldır yediği ve içtiği her yiyeceğe bol miktarda acı pul biber ekliyor.

Su, çorba, yoğurt, tatlı ve hatta çay dahi olmak üzere her şeye pul biber katan Özsercan, acının hayatının merkezinde olduğunu belirtiyor. İlginç yaşam tarzını ve çevresinden aldığı tepkileri anlatan Caner Özsercan, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"15 yıldır esnafım. Yediğim, içtiğim her şeye acı pul biber katıyorum. Acı benim hayatım. Su, çorba, tatlı, çay gibi akla gelebilecek her şeye pul biber ekliyorum. Bu alışkanlığım 10 yıldır devam ediyor. Gezi esnasında acıyı tattım ve o günden beri her şeye acı atıyorum. Acı pul biber bence en çok tatlıya yakışıyor. Çay ve tatlının acı pul biberle denenmesini tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Çayı pul bibersiz içemiyorum. Gece yatmadan önce yoğurduma da koyarım. Eşim akşamları bana çay getirdiğinde tepsinin içerisinde çay, şeker ve küçük bir tasın içerisinde pul biber bulunur."