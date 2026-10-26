Anasayfa
Yazarlar
Selçuk Türkyılmaz
Siyonizm: Batı’yı birleştiren kolonyal ideoloji

Siyonizm: Batı’yı birleştiren kolonyal ideoloji

Selçuk Türkyılmaz
Selçuk TürkyılmazYeni Şafak Gazete Yazarı
04:00, 26/10/2026, Pazartesi • Yeni Şafak Haber Merkezi
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Siyonizm: Batı’yı birleştiren kolonyal ideoloji

İsrail’in kolonyal bir yapı olarak Doğu Akdeniz’deki yayılmacı saldırganlığı çoğu zaman jeopolitik ve teopolitik bağlamlara göre analiz ediliyor. Meşrulaştırma kavramının bizde anlamlı bir karşılığı olmadığı için bu indirgemeci yaklaşımın olumsuz sonuçlarını körleşme kavramıyla ifade etmek daha anlamlıdır. Ahlakilik ve hukukilik bakımından meşruluğun Batı’daki karşılığı bizdekinden çok farklıdır. Batı seçkinlerinden ziyade Batı toplumlarında İsrail’e verilen güçlü desteği izah edebilmek için hadiselere başka bir yerden bakmamız gerekiyor.

Şu ana kadar İsrail’in yayılmacı saldırganlığı ile ilgili bizde geçerli olan jeopolitik ve teopolitik modellerden başka yerleşimci kolonyalizm paradigması neredeyse bütün dünyada kabul edilmektedir. Ne yazık ki bizde 7 Ekim 2023’ten sonra dahi bu paradigmanın temel kavramlarına karşı anlamsız tepkiler yükselmektedir. Hâlbuki jeopolitik ve teopolitik rekabet ve amaçlar savaşların meşru, ahlaki ve hukuki bir zeminde sürdürüldüğü anlayışını pekiştirir. Soykırımcı Netanyahu ve diğer Siyonistlerin İsrail’in ahlakiliği üzerinde durmaları sıradan bir sapkınlık değildir. Bunların karşısında kolonyal ideolojilerle baş edecek yeni fikirlerin geliştirilmesi gerekir.

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın İsrail ile ilişkisinin teopolitik gerekçelerle izah edilmesi kolonyal yayılmacılığa maruz kalan toprakların sakinleri için anlamsızdır. Haddizatında kolonyal yayılmacılık döneminin en güçlü ülkeleri 19. yüzyılda dinî terimleri bir kenara bırakmış ve din dışı kolonyal ideolojileri benimsemişlerdi. Uygarlaştırma kavramı bu açıdan çok mühimdir. Uygarlaştırma bir fikirdi ve bizde çok kullanılan ama anlamı konusunda mutabakata varamadığımız meşrulaştırma işlevi açısından önemliydi. Edward Said, Joseph Conrad’ın Karanlığın Yüreği adlı romanında geçen şu cümleleri birçok yerde kullanmıştır: “… dünyanın fethi, toprakları, ciltleri bizimkilerden biraz daha farklı ya da burunları biraz daha basık birilerinin elinden almak anlamına geldiği için üzerinde çok fazla düşünüldüğünde hoş olmayan bir şeydir. Ancak, Fikir, sakıncaları izale eder. Duygusal bir hayal değil, fetihin arkasındaki fikir, oluşturulacak, önünde eğilinecek ve uğrunda kurban verilecek bir fikir…” (Edward Said, Filistin’in Sorunu, Pınar Yayınları). 19. yüzyılda uygarlaştırma tam bu alıntıda geçen fikir anlamına geliyordu. Bu fikir dini bağlamda kullanılmıyordu. Bu fikrin hangi amaçlarla örtüştüğünü ve bu amaçlar uğruna atılan hangi adımları “meşru” hâle getirdiğini ancak yeni bir bilgi ve fikir ile ortaya çıkarabiliriz. Bizim bildiğimiz meşruluk, ahlakilik ve hukukilik ile uygarlaştırma fikrinin işlevi arasında çok büyük farklar vardır.

1990’dan sonra, iki kutuplu dünya düzeninin çökmesiyle birlikte din söylemi yeniden benimsendi. Böylelikle İsrail’in Filistin topraklarında sürdürdüğü yayılmacı kolonyalizmine fiilen iştirak ettiler. Aslında yeni bir kolonyal ve emperyal süreç başlamıştı fakat bu sefer ideolojik bakımdan din ve medeniyet kavramları belirgin bir şekilde yükselişe geçti. Bu yeni bir ideolojik çerçeveydi. İslam ve terör eşleştirmesini kolayca benimsetmelerinin sebebi de bu yeni ideolojidir. Bizdeki meşrulaştırma kavramı bu yeni ideolojinin örtüştüğü amaçları ortaya çıkarmaya elverişli değildir. Uğruna savaştıkları ve ölümü göze aldıkları yeni fikirleri meşrulaştırma kavramı ile ifade etmek neredeyse imkânsızdır, bu yeni bir ideolojiydi. Üstelik bu yeni ideoloji Batı toplumlarını bir araya getiriyor ve onları yeni bir potada bir daha kalıba sokuyordu.

Batı’da yeni ideolojinin adı Siyonizm’dir. Burada Siyonizm’in 19. yüzyılda İngiltere’de doğduğunu ve önce Protestan Hıristiyanlar arasında yayıldığını yüksek sesle ifade etmemiz gerekiyor. Siyonizm, Protestanlar ve Anglosaksonlar arasında güçlü taraftarlar bulduktan sonra Yahudiler tarafından benimsenmiştir. Bunu Yahudilerin Avrupa’dan temizlenmesi şeklinde anlayanlar olabilir fakat kişisel olarak bunun da sorunlu bir inanç olduğunu düşünüyorum. Yahudiler bu yeni ideolojiye en uygun insanlardı, onun için seçildiler. Siyonizm daha sonra Katolikler arasında da yaygınlaştı. Bugün Latin Amerika’da en hızlı yayılan ideoloji Siyonizm’dir. Bu yeni ideolojinin Batı toplumlarını bileştirmek gibi bir işlevi de vardı.

7 Ekim 2023’ten sonra Batı toplumlarının Siyonizm’i sorguladıkları da vakidir. Avrupa başkentlerinde meydanları dolduran kalabalıkların itirazını bu sorgulama çerçevesinde değerlendirmek gerekir. Siyonizm, kolonyal bir ideoloji olarak bütün dünyada sorgulanıyor. Fakat dünyayı sarsan fikrî çatışmaların bizim en önemli kurumlarımıza dahi yansımadığı da anlaşılıyor. Ne yazık ki eski alışkanlıklar devam ediyor.

Başlıklar :siyonizmisrailavrupaSelçuk Türkyılmaz
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026