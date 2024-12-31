İstanbul Valiliği, yılbaşında görev yapacak ekipleri, kentteki önlemleri, trafiğe kapanacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. İstanbul’da Ankara'da yılbaşı tedbirleri alınmaya başlandı. 24 saat sürecek yasaklar kapsamında bazı yollar trafiğe kapalı olacak. İşte İstanbul ve Ankara'da kapalı olacak olan yollar...

İstanbul'da trafiğe kapalı yollar hangileri?

Beyoğlu’nda saat 14.00 itibariyla trafiğe kapanacak yollar şöyle:

- İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır.

- Takı zafer Caddesi trafiğe kapatılacaktır.

- Sıraselviler Caddesi Hocazade sokak kesişiminden Taksim Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır.

- Asmalı Mescit Caddesi trafiğe kapatılacaktır.

- Dünya Sağlık Sokak trafiğe kapatılacaktır.

- Osmanlı Sokak trafiğe kapatılacaktır.

- Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri trafiğe kapatılacak.

- Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak’tan İstiklal Caddesi’ne gidiş istikameti kapatılacak.

- Sıraselviler Caddesi’ne çıkan Aslan Yatağı Sokak, Kazancı Yokuşu trafiğe kapatılacaktır.

- Hamalbaşı Caddesi Ömer Hayyam Caddesi kesişiminden itibaren trafiğe kapatılacaktır.

- Meşrutiyet Caddesi Karayel Sokak kesişiminden itibaren Hamalbaşı Caddesi istikameti trafiğe kapatılacaktır.

- İlk Belediye Caddesi trafiğe kapatılacaktır.

- Ensiz Sokak trafiğe kapatılacaktır.

- Kumbaracı Yokuşu trafiğe kapatılacaktır.

- Postacılar Sokak trafiğe kapatılacaktır.

- Yeniçarşı Caddesi - Hayriye Caddesi kesişiminden itibaren trafiğe kapatılacaktır.

Şişli’de kapanacak yollar

- Mim Kemal Öke Caddesi

- Vali Konağı Cad. kesişimi ile Abdi İpekçi Cad. dönüşleri arası.

- Abdi İpekçi Caddesi

- Bostan Sokak

- Atiye Sokak

- Altın Sokak

- Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak

Beşiktaş trafiğe kapanacak yollar

- Kuruçeşme Mah. Kireçhane Sokak - Çağrı Sokak Kesişiminden Alay Emini Sokak Kesişimine kadar Kuruçeşme istikameti trafiğe kapatılacak ve araç akımı Ulus Mahallesi İstikametine yönlendirilecektir.

Kadıköy’de kapatılacak yollar

- General Asım Gündüz Caddesi - Kırtasiyeci Sokak Kesişimi

- General Asım Gündüz Caddesi - Serasker Caddesi Kesişimi

- General Asım Gündüz Caddesi - Nailbey Sokak Kesişimi

- General Asım Gündüz Caddesi - Nazmi Bey Sokak Kesişimi

- General Asım Gündüz Caddesi - Sakız Gülü Sokak Kesişimi

- General Asım Gündüz Caddesi - Dr. İhsan Ünlüer Sokak Kesişimi

- General Asım Gündüz Caddesi - Şair Latifi Sokak Kesişimi

- Söğütlü çeşme Caddesi - Bestekar Dilhayat Sokağı Kesişimi

- Söğütlü çeşme Caddesi - Pavlonya Sokağı Kesişimi

- Dr. Esat Işık Caddesi - Badem Altı Sokak Kesişimi

- Badem Altı Sokak - Ruşenağa Sokak Kesişimi

- Badem Altı Sokak - Dalga Sokak Kesişimi

- Badem Altı Sokak – Moda Caddesi Kesişimi

- Leylek Sokak - Fırıldak Sokak Kesişimi

- Leylek Sokak - Gürbüztürk Sokak Kesişimi

- Leylek Sokak - Gürbüztürk Sokak Kesişimi

- Tuğlacı Emin Bey sokak – Cemal Süreya Sokak Kesişimi

- Damga Sokak – Mühürdar Bağı Sokak Kesişimi

- Mühürdar Caddesi - Damga Sokak Kesişimi

- Damga Sokak - Albay Faik Sözener Caddesi Kesişimi

- Albay Faik Sözener Caddesi - Misbah Muayyes Sokak Kesişimi

- Albay Faik Sözener Caddesi - Muvakkithane Caddesi Kesişimi

- İskele Polis Merkezi Amirliği ile Damga Sokak Kesişimi (Moda istikametine akım verilmeyecek)

- Caddebostan İskele Sokak ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimleri oluşacak trafik yoğunluğuna göre trafiğe kapatılacaktır.







