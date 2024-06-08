YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek. Peki, YKS TYT, AYT, YDT ilk kaç dakika çıkılamaz? YKS'den en erken kaçta çıkılır?

YKS TYT AYT YDT OTURUM SÜRELERİ

TYT, 8 Haziran 2024 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

YKS TYT, AYT, YDT İLK KAÇ DAKİKA ÇIKILAMAZ?

Salonda sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların;

- TYT'de sınav süresinin ilk 120 dakikası (2 saat)

- AYT'de sınav süresinin ilk 135 dakikası (2 saat 15 dakika)

- YDT'de sınav süresinin ilk 90 dakikası (1 saat 30 dakika)

tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır.

Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday tekrar sınav salonuna alınmayacak ve yukarıda belirtilen süreler tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecektir. Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Bu süreler dışında sınavını tamamlayan adaylar, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine eksiksiz teslim ederek sınav salonundan ayrılabilecektir.

YKS'DEN EN ERKEN SAAT KAÇTA ÇIKILIR?

10:15'te başlayan TYT oturumu 13:00'te sona erecek olup; 12:15 ile 12:45 arasında çıkalabilir.

10:15'te başlayan AYT oturumu 13:15'te sona erecek olup; 12:30 ile 13:00 arasında çıkalabilir.

15.45'te başlayan YDT oturumu 17:45'te sona erecek olup; 17:15 ile 17:30 arasında çıkılabilir.







