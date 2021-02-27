2021 yaşlılık maaşı ne kadar: Yaşlılık maaşı kimler alabilir?

Yaşlılık maaşının tutarı 2021 yılında için 711 TL’den 864,89 TL’ye çıkartılmıştır.

Yaşlılık Maaşı kimler Alabilir?

Yaşlılık maaşı alabilen kişiler herhangi bir geliri olmayan ve sosyal yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlardır. Herhangi bir işte çalışmayan, SGK kapsamında bir güvencesi olmayan ve 65 yaşını dolduran kişiler bu aylıktan alabilir. Aylık 2022 sayılı kanuna göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanır. Her devlet yardımında olduğu gibi bazı şartların sağlanmasıyla 65 yaşını doldurmuş ve geliri olmayan kişiler bu yardımdan faydalanabilir.

Yaşlılık Aylığı Şartları Nelerdir?

Yaşlılık aylığı şartı sağlandığında 65 yaş üstünde olan kişilere devlet tarafından para ödemesi yapılır. Başvuru yapan kişinin gelirini yanlış beyan edilmesi, usulsüzlük ve sahte belge hazırlama gibi durumların tespit edilirse maaş kesilir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bağlanacak aylık için gerekli olan şartlar şu şekildedir:

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• Kişiye bağlı olan bir nafaka bulunmamalı veya nafaka bağlanması mümkün olmamalıdır

• Hiçbir sosyal güvence bulunmaması (SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı) gerekir.

• Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi olmamalıdır.

• Yetkili bir hastaneden alınmış yaşlılık raporu (engel oranı %40 ile %69) veya başkasının yardımı olmaksınız hayatını sürdüremeyecek derecede yaşlılık raporu (engel oranı %70 ve üzeri) bulunmalıdır.

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekir.

• Kişinin aylık geliri muhtaçlık sınırının altında olmalıdır.

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• 65 yaşını doldurmuş olmak şarttır.

Yaşlılık Maaşı Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Yaşlılık başvurusunda gerekli evraklar tamamlandığında şartları yerine getiren vatandaşlarda yaşlılık maaşı bağlanır. 65 yaşından büyük olan ve herhangi bir gelir, sigorta güvencesi olmayan kişiler bu yardım için başvuru yapabilir. Maaşı başvurusu için gerekli evraklar şu şekildedir:

• Fakirlik kağıdı

• Vukuatlı nüfus kayıt belgesi

• Maaş almadığınıza dair resmi belge

• Kişinin vesikalık fotoğrafı

• Mal bildirimi belgesi

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• Kuruma yapılan başvuru dilekçe

• Sağlık kurulundan alınan yaşlılık raporu

Yaşlılık Aylığı Nereye Yatacak?

Yaşlılık aylığını ödemesinin yatması PTT şubelerine gerçekleşecek. Yaşlılık maaşları ödemesinde kalabalık olmaması adına maaşlar farklı günlerde hesaplara yatırılıyor. Yaşlılık aylığı alma takvimine göre vatandaşlar en yakın PTT şubelerinden maaşlarını çekebilir. İlk kez aylık alanlar ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alabilir. Kişi doğum günü tarihine göre yatan yaşlılık aylığını kimlik belgesi ile PTT şubelerinden temin edebilir. Başvuru yapan kişi E-devlet sistemi üzerinden yaşlılık aylığı alıp almadığını kontrol edebilir.

Yaşlılık Aylığı Ne Zaman Hesaba Yatacak?

Yaşlılık aylığı hesaba yatarken dikkat edilen bazı durumlar vardır. Yaşlılık maaşının hesaba yatma tarihinde kişinin doğum günü etkilidir. Her ay düzenli şekilde sağlanan yardım doğum tarihinin son rakamı dikkate alınarak yatırılır. Doğum tarihine göre yatan parayı vatandaşlar PTT şubelerinden çekebilir. Yaşlılık aylığı için oluşturulan takvim şu şekildedir:

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• Doğum tarihinin son rakamı 0 ile 5 arasında olan kişiler her ayın beşinci günü ödeme alır.

• Doğum tarihinin son rakamı 1 ile 6 arasında olan kişilere her ayın altıncı günü ödeme alır.

• Doğum tarihinin son rakamı 2 ile 7 arasında olan kişilere her ayın yedinci günü ödeme alır.

• Doğum tarihinin son rakamı 3 ile 8 arasında olan kişilere her ayın sekizinci günü ödeme alır.

• Doğum tarihinin son rakamı 4 ile 9 arasında olan kişilere her ayın dokuzuncu günü ödeme alır.