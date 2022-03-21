2022 çocuk parası ne kadar: 1,2,3 çocuk için ne kadar destek ödeniyor?

Annelere her doğumda en yüksek katkıyı ‘doğum parası (rapor)’ sağlıyor. Doğum parası; doğum öncesi ve sonrası toplam kullanılan 112 günlük (16 hafta) izin süresi üzerinden hesaplanıyor. İkiz ve üçüz olunca bu süreye 2 hafta daha katılıyor.

ÇOCUK PARASI NE KADAR 2022?

Çocuk parasının miktarı, doğan çocuğun sayısına göre değişiklik gösterir. 2022 yılına ait verilere göre çocuk parası miktarları ise aşağıdaki gibidir:

İlk çocuk için 300 TL.

İkinci çocuk için 400 TL.

Üç ve daha fazla çocuk için 600 TL.

ÇOKLU ÇOCUK YARDIMI NE KADAR 2022?

En fazla 24 ay verilen ‘Çoklu Doğum Yardım Programı’ ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğum yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere, 0-2 yaş aralığında çocuk başına 2 yıl boyunca aylık 150 lira ödeme yapılıyor. Hanedeki kişi başına gelir şartı, 2022 yılı için 1.416 lira oldu.

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ÇOCUK YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?

Devlet, yeni doğum yapan annelerin masraflarına bu dönemde destek verebilmek için onlara yardım yapmayı amaçlar. Çocuk parası da bu yardımlardan biridir. Çocuk parası, doğum yapan “tüm” annelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bir yardımdır. Önceden de belirttiğimiz gibi bu yardımdan tüm doğum yapmış anneler faydalanabilir.

ÇOCUK YARDIM PARASI NASIL ALINIR?

Çocuk parası alabilmek için öncelikle ailenin ilgili nüfus müdürlüğüne gidip çocuğu Kimlik Paylaşım Sistemi’ne (KPS) kaydettirmesi gerekir. Sonrasında ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Doğum Yardım Başvuru Dilekçesi’ni eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanmalıdır. Dilekçeyi doldurduktan sonra başvurunuzu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapabilirsiniz.

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