2025 MSÜ SONUÇ SORGULAMA EKRANI: Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları bu hafta açıklanır mı?

MSÜ 2025 tercih sonuçları için geri sayım devam ediyor. 18 Nisan’da sona eren tercih sürecinin ardından adaylar, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin (MSB PERTEM) sayfası üzerinden yapılacak resmi açıklamayı bekliyor. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarına yerleştirme sonuçları için gözler PERTEM sistemine çevrilmiş durumda. Peki, MSÜ tercih sonuçları bugün açıklanır mı?
MSÜ tercih sonuçlarında kritik bekleyiş! 2025 yılı Milli Savunma Üniversitesi tercih süreci 18 Nisan’da sona erdi. Tercihlerini tamamlayan adaylar şimdi “MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. Gözler Milli Savunma Bakanlığı’nın Personel Temin sistemi (PERTEM) üzerinden yapılacak duyuruda. MSÜ tercih sonuçları bugün gelir mi?
MSÜ 2025 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?
MSÜ 2025 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kısa süre içerisinde tercih sonuçlarının Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin ekranı üzerinden adayların erişimine açılması bekleniyor.
MSÜ 2025 TERCİH SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.
Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.
MSÜ 2. SEÇİM AŞAMASI (MÜLAKATLAR) NE ZAMAN?
MSB tarafından MSÜ 2. seçim aşaması tarihleri henüz açıklanmadı fakat geçtiğimiz yıl Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 26 Haziran - 20 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.
MSÜ mülakatlarının tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından alınmaya başlanması bekleniyor.