2025 yılı Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi duyuruldu. Peki öğretmen atama ve görevlendirme başvuruları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025 yılı öğretmenlerin atama ve yönetici görevlendirme takvimlerini paylaştı. İşte binlerce eğitimcinin yakından takip ettiği yer değiştirme başvuru tarihleri.
ÖĞRETMENLERİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ BELLİ OLDU
Açıklanan takvime göre, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme için başvurular 12-17 Şubat 'ta, yeniden yönetici görevlendirmeleri için başvurular 6-10 Mart'ta yapılacak. İlk defa yönetici görevlendirmeleri başvuruları ise 18-21 Nisan'da, yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi için başvurular 2-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
Öte yandan öğretmenlerin yer değiştirme takvimi de açıklandı. Buna göre öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları 5-9 Mayıs'ta, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları da 21-28 Mayıs'ta yapılacak.