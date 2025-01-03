Açıklanan takvime göre, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme için başvurular 12-17 Şubat 'ta, yeniden yönetici görevlendirmeleri için başvurular 6-10 Mart'ta yapılacak. İlk defa yönetici görevlendirmeleri başvuruları ise 18-21 Nisan'da, yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi için başvurular 2-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek.