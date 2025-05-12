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23 şirket temettü dağıtma kararlarını açıkladı! Hangi şirket kaç TL temettü dağıtacak? Mayıs 2025 temettü takvimi

23 şirket temettü dağıtma kararlarını açıkladı! Hangi şirket kaç TL temettü dağıtacak? Mayıs 2025 temettü takvimi

16:0512/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Temettü tarihleri
Temettü tarihleri

2025 Mayıs ayı itibarıyla temettü dağıtımı yapacak şirketler yatırımcıların gündeminde. Borsa İstanbul'da işlem gören 23 şirket, 2024 yılına ait faaliyet kârlarını temettü olarak pay sahiplerine sunacak. Borsa İstanbul’da 5-11 Mayıs tarihleri arasında 23 şirket farklı miktarlardaki temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bazı şirketler temettü ödemesini birden fazla taksitte gerçekleştirecek. Peki, Hangi şirket kaç TL temettü dağıtacak? Mayıs 2025 temettü takvimi

Borsa İstanbul’da 5-11 Mayıs 2025 haftasında, borsada işlem gören 23 şirket temettü dağıtma kararlarını açıkladı.

Hangi şirket kaç TL temettü dağıtacak? Mayıs 2025 temettü takvimi

Temettü kararlarını açıklayan şirketler ve ödeme tarihleri:

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (#BOBET)

Şirket, pay başına brüt 0,20 TL, net 0,17 TL temettü dağıtacak.

Temettü tarihi: 8 Temmuz

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (#OSMEN)

Şirket, pay başına brüt 0,0588250 TL, net 0,0500012 TL temettü dağıtacak (3 taksit).

Temettü tarihleri: 7 Mayıs, 29 Temmuz, 27 Ekim

Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (#BIGCH)

Şirket, pay başına brüt 0,7289719 TL, net 0,6196261 TL temettü dağıtacak.

Temettü tarihi: 31 Temmuz

Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (#TEZOL)

Şirket, pay başına brüt 0,10 TL, net 0,085 TL temettü dağıtacak.

Temettü tarihi: 9 Mayıs

Turcas Petrol A.Ş. (#TRCAS)

Şirket, pay başına brüt 0,7824726 TL, net 0,6651017 TL temettü dağıtacak.

Temettü tarihi: 30 Haziran

Ulusal Faktoring A.Ş. (#ULUFA)

Şirket, pay başına brüt 1,1767790 TL, net 1,0002621 TL temettü dağıtacak.

Temettü tarihi: 23 Haziran

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (#GENIL)

Şirket, pay başına brüt 0,1333333 TL, net 0,1133333 TL temettü dağıtacak (1. taksit).

Temettü tarihi: 7 Mayıs

Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (#DURKN)

Şirket, pay başına brüt 0,0326981 TL, net 0,0277933 TL temettü dağıtacak (2 taksit).

Temettü tarihi: Açıklanmadı

Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (#SMRVA)

Şirket, pay başına brüt 0,3135593 TL, net 0,2665254 TL temettü dağıtacak.

Temettü tarihi: 18 Haziran

Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (#KLSYN)

Şirket, pay başına brüt 0,12 TL, net 0,102 TL temettü dağıtacak.

Temettü tarihi: Açıklanmadı

Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (#GIPTA)

Şirket, pay başına brüt 0,5681818 TL, net 0,4829545 TL temettü dağıtacak.

Temettü tarihi: Açıklanmadı

Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (#AZTEK)

Şirket, pay başına brüt 1,3586910 TL, net 1,1548873 TL temettü dağıtacak.

Temettü tarihi: 28 Mayıs

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (#TRGYO)

Şirket, pay başına brüt 3,50 TL, net 3,50 TL temettü dağıtacak.

Temettü tarihi: 11 Haziran

Baydöner Restoranları A.Ş. (#BYDNR)

Şirket, pay başına brüt 0,7130124 TL, net 0,6060605 TL temettü dağıtacak.

Temettü tarihi: 31 Aralık’a kadar

Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (#MERIT)

Şirket, pay başına brüt 0,14 TL, net 0,119 TL temettü dağıtacak.

Temettü tarihi: Açıklanmadı

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (#ZRGYO)

Şirket, pay başına brüt 0,0610621 TL, net 0,0610621 TL temettü dağıtacak.

Temettü tarihi: 30 Eylül’e kadar

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (#MHRGY)

Şirket, temettü dağıtmayacak, ancak kâr payından karşılanmak üzere %5 pay dağıtılacak.

Temettü tarihi: Açıklanmadı

Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (#ALKLC)

Şirket, pay başına brüt 0,0081516 TL, net 0,0069288 TL temettü dağıtacak (4 taksit).

Temettü tarihleri: 22 Temmuz, 22 Eylül, 22 Ekim, 22 Aralık

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (#BASGZ)

Şirket, pay başına brüt 2,00 TL, net 1,70 TL temettü dağıtacak.

Temettü tarihi: 18 Temmuz

Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (#ATATP)

Şirket, pay başına brüt 0,6992050 TL, net 0,5943242 TL temettü dağıtacak.

Temettü tarihi: 20 Haziran

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (#HLGYO)

Şirket, pay başına brüt 0,0043478 TL, net 0,0043478 TL temettü dağıtacak.

Temettü tarihi: 18 Haziran

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (#ULKER)

Şirket, pay başına brüt 8,0698479 TL, net 6,8593707 TL temettü dağıtacak.

Temettü tarihi: 19 Haziran

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (#ENKAI)

Şirket, pay başına brüt 0,3166666 TL, net 0,2691666 TL temettü avansı dağıtacak.

Temettü tarihi: 11 Haziran



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