Ülkemizde araçların hangi ile kayıtlı olduğunu gösteren plaka kodları, her il için farklı bir numarayla tanımlanmıştır. Bu kodlardan biri de 27 plaka kodu olup, belirli bir bölgenin araçlarına tahsis edilmiştir. Karayollarında sıkça karşılaşılan 27 numaralı plaka, özellikle bu bölgeye ait araçlar için kullanılır. Her ilin kendine özgü plaka kodu olduğu gibi, 27 kodu da belirli bir şehri temsil eder. Peki, 27 plaka kodu nerenin plakasıdır? İşte, merak edilen detaylar!
Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken veya bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir plaka takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. İstanbul’da yaşayan bir vatandaş, 27 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi şehre aitti diye düşünmeye başlar. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. Peki, 27 nerenin plakası? 27 plaka neresi, hangi ilin? İşte detaylar...
27 nerenin plakası?
27 plaka kodu Türkiye'nin Gaziantep şehrine aittir. Plaka kodu 27 olan araçlar, Gaziantep iline kayıtlı demektir. Gaziantep telefon kodu ise 342’dir.
Eski adı Antep olan, Güney Anadolu Bölgesi içinde yer alan şehir, ülkemizin en gelişmiş şehirleri arasında yer alır. Sanayi ve ticaret açısından oldukça gelişmiştir. Anadolu Bölgesi ve Orta Doğu arasında bulunması ve liman şehirlerine yakın olması onun konumunu güçlendirir. Gaziantep ülkemizdeki en eski kentlerden birisi ve gelişimi hala devam ediyor. Kültürel alanda yemekleri, el sanatları dikkat çeker. Özellikle zengin mutfağı ile Türkiye’nin lezzet şehri olarak görülür.
2021 Gaziantep’in Nüfusu
2020 yılının sonunda elde edilen bu veriye göre Gaziantep şehir merkezi en kalabalık iller arasında Türkiye’de dokuzuncu sıradadır. Son 70 yıl içerisinde nüfusunda %534 artış gözlenmiştir. Bunun nedeni başka illerden aşırı göç almış olmasıdır. Güneydoğuda bulunan diğer şehirlerden ticaret ve sanayi amaçlı olarak göç almıştır.
Gaziantep Hakkında Daha Fazla İçerik
Gaziantep Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri
Gaziantep’in Tarım Ürünleri
Gaziantep’te Gezilecek Yerler
Gaziantep’in Telefon Kodu
Gaziantep’in Posta Kodu
- Araban: 27650
- İslahiye: 27805
- Karkamış: 27880
- Nizip: 27700
- Nurdağı: 27840
- Oğuzeli: 27910
- Şahinbey: 27270
- Şehitkamil: 27620
- Yavuzeli: 27970
Gaziantep’in İlçeleri
- Araban
- İslahiye
- Karkamış
- Nizip
- Nurdağı
- Oğuzeli
- Şahinbey
- Şehitkamil
- Yavuzeli