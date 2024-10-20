Gaziantep Güneydoğu Anadolu Bölgesi’

nde yer alır. Şehir tam olarak bölgenin Akdeniz bölgesi ile kesişim noktasında yer alır. İl merkezinin batısı Nur Dağı ile çevriliyken kuzeyde Kahramanmaraş, güneyde Kilis ve doğuda Nizip yer alır. Gaziantep Platosu üzerinde kurulu olan şehrinde birçok pınar bulunur fakat hiç göl yoktur. Doğal ormanı da bulunmayan şehirde kızılcam ağaçlarından ormanlar oluşturulmuştur. Hem karasal ilkim hem de Akdeniz iklimi hakimdir. Yaz aylarında hava çok sıcak, kış aylarında ise çok soğuktur. Havanın ulaştığı en yüksek sıcaklık 44 derece, en düşük sıcaklık -13 derece olmuştur.