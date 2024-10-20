Türkiye’de toplamda 81 plaka kodu bulunmaktadır. Plaka kodu merak edilen şehirler arasında, Eskişehir, Artvin, Bursa ve Bartın gibi iller yer alır. Bu plakaların arasında yer alan 51 plaka kodu da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Vatandaşlar konuyla ilgili genel olarak 51 plaka nerenin sorusuna yanıt ararken, bu plaka hangi ile ait ve neresi gibi detayları öğrenmek istiyor. Haberimizde yer alan detaylar ile birlikte hem bu sorunun yanıtını hem de o plakanın ait olduğu şehir hakkında merak edilenleri öğrenebilirsiniz. Peki, 51 plaka nerenin? 51 plaka kodu neresi ve hangi il? İşte detaylar...

51 PLAKA NERENİN?

51 plaka nerenin sorusunun yanıtı Niğde'dir. Araçlarda yer alan 51 plaka kodu Niğde iline aittir. Tarihi Hitit dönemine kadar uzanan şehirde kültürel zenginlikler ve tarihi eserler önemli yer tutar. Termal kaynakları ve kış turizmi olanakları ile turistlerin ilgisini çeker. Doğal güzellikleri ve kültürel eserleri görülmeye değerdir. İlde genel olarak tarım ve hayvancılık sektörü gelişmiştir. Özellikle merkezde bulunan organize sanayi bölgesi istihdama katkı sağlamıştır.

NİĞDE’NİN NÜFUSU

Niğde’nin 6 ilçesi, 29 belediyesi ve toplamda 131 köyü bulunur. Niğde’nin nüfusu 362.071 olarak ölçülmüştür ve bu sayının 181.692 kişisi erkek, 180.379 kişisi kadınlardan oluşur. Aynı zamanda oransal olarak baktığımızda %50,18 erkek, %49,82 kadın bulunur. Niğde ilinin yüz ölçümü 7.400 kilometrekaredir. Bir kilometrekare başına düşen insan sayısı 49’ dur. Nüfus yoğunluğu %63,74 ile en fazla Merkez ilçede bulunur. En az yoğunluk ise %3,41 ile Çamardı ilçesindedir.

NİĞDE HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Üç tarafı Toroslar ile çevrili olan Niğde’nin bölgesi İç Anadolu Bölgesi’dir. İç Anadolu’nun güneydoğusunda bulunan il Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Konya, Mersin ve Adana ile komşudur. İlin kuzeydoğusunda Misli Ovası ve güneybatısında Bor Ovası yer alır. Karasu Deresi, Uluırmak, Ecemiş Suyu ve Çiftehan çayı gibi akarsu kaynakları bulunur. Karagöl, Yedi Göller, Alagöl, Akgöl ve Çinigöl gibi gölleri bulunur. Niğde ilinin iklimi ise tipik karasal iklimdir. Deniz etkisi olmadığı için yazlar sıcak ve kurak geçerken kışlar soğuk ve karlı geçer. En yüksek sıcaklık 29 derece civarında, en düşük sıcaklık -4 derece civarında ölçülmüştür.

NİĞDE’NİN TARIM ÜRÜNLERİ

Niğde tarım ürünleri içinde en çok buğday, elma ve patates dikkat çeker. Buğday için en önemli kaynak sayılan ilk 10 il arasında yer alır. En çok elma ve patates üretilen illerden birisidir. Beyaz lahana üretiminde de ülkemizde ikinci sırada yer alır. Özellikle Bor ilçesinde üretilen Kaynarca Lahanası bilinir. Bunların yanında arpa, çavdar, nohut, sarımsak, fasulye, ayçiçeği ve şekerpancarı üretimi de yapılır. Meyvecilik konusunda misket elması ile ünlüdür. Bor, Çamardı ve Kemerhisar ilçelerinde elma bahçeleri bulunur. Ayrıca üzüm üretimi alanında da gelişmiş bir ildir.

NİĞDE’DE GEZİLECEK YERLER

Önemli tarihi eserler Niğde’nin gezilecek yerleri arasında en başta gelir. Tyana Harabeleri, Tyana Su Kemeri, Roma Havuzu, Eski Gümüşler Manastırı ve Göllüdağ Harabeleri tarih öncesinde kalmış eserlerden bazılarıdır. Selçuklu döneminden Niğde Kalesi, Sungur Bey Camii, Şah Mescidi, Ak Medrese gibi birçok dini eser vardır. Osmanlı zamanında da Paşa Camii, Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı gibi eserleri bulunur. Niğde ilinde gezilecek bazı simgesel yerler şunlardır:

Niğde Kalesi: Birinci Alâaddin Keykubat tarafından yapılmıştır. Bir hisarı bulunduran kısmı ayakta kalabilmiştir.

Alaaddin Cami: 1233 yılında yaptırılmıştır. Mihrap ve minaresi ile beğenilen bir tarihi eserdir.

NİĞDE’NİN TELEFON KODU

Niğde’nin telefon kodu 0388 şeklindedir. Bu alan kodu kullanılarak Niğde ilindeki sabit hatlara arama yapılabilir. Aynı şekilde sizi arayan numaralarda 388 alan kodu varsa Niğde ilinden arandığınızı gösterir.

NİĞDE’NİN POSTA KODU

Niğde’nin posta kodu 51000 şeklinde kullanılır. Niğde ilinde bulunan ilçelerin her biri farklı bir posta koduna sahiptir. Bu posta kodları bu şekilde sıralanabilir:

Altunhisar: 51600

Bor: 51710

Çamardı: 51660

Çiftlik(özyurt): 51810

Niğde Merkez: 51200

Ulukışla: 51900

NİĞDE’NİN İLÇELERİ

81 ilimizden biri olan Niğde’nin ilçeleri toplamda 6 tanedir. Bir tanesi ilçe merkezi olmak üzere Niğde’nin ilçeleri şu şekilde sıralanabilir:

Niğde Merkez

Altunhisar

Bor

Çamardı

Çiftlik