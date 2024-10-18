Araçların il plaka kodları, Türkiye’de kayıtlı araçların hangi ile ait olduğunu belirten numaralardır. Türkiye araç plakaları, 81 ilin her birine ayrılmış durumdadır. Peki, 49 plaka neresi? Araçların 49 plaka kodu nerenin, hangi ilin plakası?
Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 49 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 49 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...
49 plaka neresi, hangi ilin?
49 plaka Muş iline aittir. Plaka kodu 49 olan araçlar, Muş iline kayıtlı demektir. Muş ili Doğu bölgesinde yer alan tarihi illerden birisidir ve altı ilçesi bulunur. Genellikle tarım ve hayvancılık ile geçim sağlanır. Bölgede irili ufaklı fabrikalar da mevcuttur. Nüfus yoğunluğu fazla değildir. Güzeltepe Kayak Merkezi ildeki önemli yerlerden birisidir. Genellikle doğası ve kış sporları ile ön plana çıkar. Kuş gözlemciliği yapan kişilerin ilgisini çekebilecek, görülmesi gereken yerleri vardır.
49 plakaya ait Muş’un nüfusu
411.117 olarak ölçülmüştür ve bu sayının %50,99’ u erkek, %49,01’ i kadın bireylerden oluşur. 8.030 kilometrekarelik yüz ölçümü olan Muş’ta bir kilometrekare başına 51 kişi düşer. Nüfus sayısının 209.647 kişisi erkek, 201.470 kişisi kadınlardan oluşur. Halkın çoğunluğu kırsal alanlarda yaşamını sürdürür. Toplamda altı ilçe içinde 23 belediye, 365 köy bulunur. Nüfus sayısının 197.555 kişisi Merkez ilçede yaşar. En az nüfuslu yer ise 24.957 kişi ile Korkut ilçesidir.
Muş’un Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri
Doğu Anadolu Bölgesi’dir. Doğudan Ağrı ve Bitlis, kuzeyden Erzurum, batıdan Bingöl, güneyden ise Diyarbakır illeri ile çevrilidir. Çar ve Karni derelerinin aktığı vadiler arasında kurulmuş bir şehirdir. Yüzey şekillerinin %34,9’ u dağlık alanlardan oluşur. Bu dağlar Güney Doğu Torosların uzantısıdır ve ili çevreler. Murat ve Karasu akarsuları bulunur. Karasal iklim ilin geneline hakimdir. Denize uzaklığı fazladır ve yüksekliklerin farklı olması iklimi etkileyebilir.
yetiştirmek için %42 tarım arazisi bulunur. Genelde tarla bitkileri üretimi yapılır. Bu ürünler arasında başlıca olarak buğday, arpa, mısır, tütün, nohut ve şekerpancarı bulunur. Ekim alanları iklim şartlarından dolayı fazla verimli değildir. Bu nedenle tarımsal ürün çeşitliliği yoktur. Sebzecilik ve meyvecilik alanları fazla gelişmemiştir fakat az miktarda olsa kavun, karpuz, lahana ve üzüm üretilir. Halkın genel olarak geçim kaynağı hayvancılık ve tarımdır.
Dağlık bölgeleri ile birçok doğa manzarasına sahip
arasında Bingöl Dağları, Bilican Dağları yer alır. Hamurpet Gölü, Haçlı Gölü ve Kaz gölü hoş manzaralı alanlardır. Malazgirt Ovası, Liz Ovası doğal güzelliklerindedir. Kış sporlarına ilgili olan kişiler Güzeldağ Kayak Merkezi’ni de tercih edebilir. Muş ilinde gezilecek bazı yeler şu şekildedir:
Türkiye’nin en büyük ovalarından biridir. Uzunluğu 80 km ve genişliği 30 km kadardır, üç tarafı da dağlarla çevrilidir. Özellikle mayıs ayında açan gelinciklerle renklenir. Hoş manzaralı bir fotoğraf için gezilebilecek bir yerdir.
Muş kalesinin etrafında konumlanmış bir yerdir. Piknik alanları ve oturma bölümleri ile hem doğanın hem şehir manzarasının tadına varabilirsiniz.
81 ilimizden biri olan
436 şeklindedir. Bu telefon kodu ile Muş iline aramalar yapılır. Aynı zamanda gelen çağrılarda da 0436 kodunun yer alması bu ilden arandığınızı gösterir.
49000 olarak kullanılır. İlin içerisinde bulunan her ilçenin kendi posta kodu vardır. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 49 plaka koduna ait Muş ilinin ilçelerinin posta kodu da 49 ile başlamaktadır. Muş ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:
Doğu Anadolu Bölgesi içinde yer alan
toplamda 6 tanedir. Bu ilçeler arasında Merkez en gelişmiş olandır. En fazla nüfus oranı da bu ilçede bulunur. Muş ilinin ilçeleri şunlardır:
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