Türkiye’de toplamda 81 plaka kodu bulunmaktadır. Plaka kodu merak edilen şehirler arasında, Eskişehir, Artvin, Bursa ve Bartın gibi iller yer alır. Bu plakaların arasında yer alan 52 plaka kodu da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Vatandaşlar konuyla ilgili genel olarak 52 plaka nerenin sorusuna yanıt ararken, bu plaka hangi ile ait ve neresi gibi detayları öğrenmek istiyor. Haberimizde yer alan detaylar ile birlikte hem bu sorunun yanıtını hem de o plakanın ait olduğu şehir hakkında merak edilenleri öğrenebilirsiniz. Peki, 52 plaka nerenin? 52 plaka kodu neresi ve hangi il? İşte detaylar...

52 PLAKA NERENİN, HANGİ İLİN PLAKA KODU?

52 plaka nerenin sorusunun yanıtı Ordu’dur. Araçlarda yer alan 52 plaka kodu Ordu iline aittir. Türkiye’nin en kalabalık otuzuncu ili durumundadır. Ekonomisinin büyük bir çoğunluğu tarıma dayanır. Ordu denilince akla ilk gelen fındık üretimidir. Bu şehirdeki kişilerin %70’ i gelirini fındık üretimi ile sağlar. Çikolata fabrikaları ve laminant parke fabrikası ile nüfusun istihdamı sağlanır. 2006 yılında kurulan Ordu Üniversitesi tek yüksek öğrenim kurumudur. 2013 yılında kurulan büyükşehir belediyesi 2014 seçimlerinden sonra çalışma hayatına başlamıştır.

















ORDU’NUN NÜFUSU:

Ordu’nun nüfusu 761. 400 olarak ölçülmüştür ve bu sayının %49,91’ i erkek, %50,09’ u kadınlardan oluşur. 5.952 kilometrekare olan yüzölçümünde bir kilometrekare başına 128 kişi düşer. 224.100 nüfusla en kalabalık ilçesi Altınordu’dur. Onun ardından 130.464 ile Ünye ve 123.008 ile Fatsa gelir. Nüfusun en az olduğu ilçeler 8.275 ile Kabadüz ve 8.244 ile Gülyalı’dır. 19 ilçesi bulunan Ordu da 722 mahalle vardır.

ORDU HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ:

Ordu’nun bölgesi Karadeniz Bölgesi’dir. Kuzeyde Kuzey Anadolu Dağları bulunur ve kıyı boyunca sıralanır. Samsun, Tokat, Sivas ve Giresun illeri ile komşudur. Perşembe Yaylası, Çambaşı Yaylası, Hoynat Adası, Çiseli Şelalesi, Ohtamış Şelalesi, Geçilmez Kanyonu gibi doğal güzellikleri vardır. İlde genel olarak Karadeniz İklimi hakimdir. Kışın iç kesimlerden yağış 6 ay sürebilir ve havalar daha soğuk olur. Genelinde yaylalar olduğu için hayvancılığa müsait bir yerdir.

ORDU’NUN TARIM ÜRÜNLERİ:

Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Ordu tarım ürünleri arasında en önemli unsur fındık üretimidir. Ordu ilinde üretilen tombul fındık cinsi dünyaca ünlüdür. Türkiye’de de en çok fındık üretimi yapan il Ordu’dur. Fındıktan sonra elma, kivi, ceviz, armut en çok üretilen meyvelerdir. Yetişen tarım ürünleri arasında da patates, fasulye, soya, mısır, arpa, çavdar ve arpa bulunur. Yetişen sebzeler arasında lahana, taze fasulye, domates, marul ve hıyar yer alır.

ORDU’NUN TELEFON KODU:

Türkiye’ de her ilin kendine ait bir telefon kodu bulunur. Ordu’nun telefon kodu 0452 şeklindedir. 452 alan kodu ile Ordu iline arama yapılabilir. Bu alan kodunu bilmeden bu ildeki sabit hatları aramak mümkün değildir.

ORDU’NUN POSTA KODU:

Ordu’nun posta kodu 52000 olarak belirlenmiştir. Ordu ilinde bulunan her ilçenin farklı posta kodu vardır. Ordu ilçelerinin posta kodları şu şekildedir:

Akkuş: 52950

Altınordu: 52200

Aybastı: 52500

Çamaş: 52430

Çatalpınar: 52420

Çaybaşı: 52310

Fatsa: 52410

Gölköy: 52600

Gülyalı: 52010

Gürgentepe: 52610

İkizce: 52320

Kabadüz(karadüz): 52020

Kabataş: 52510

Korgan: 52700

Kumru: 52800

Mesudiye: 52900

Perşembe 52760

Ulubey: 52850

Ünye: 52300

ORDU’NUN İLÇELERİ:

Karadeniz’e kıyısı olan Ordu’nun ilçeleri 19 tanedir. Ordu’nun ilçeleri şu şekilde sıralanabilir:

Akkuş

Altınordu

Aybastı

Çamaş

Çatalpınar

Çaybaşı

Fatsa

Gölköy

Gülyalı

Gürgentepe

İkizce

Kabadüz

Kabataş

Korgan

Kumru, Ordu

Mesudiye

Perşembe, Ordu

Ulubey