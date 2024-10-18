Araçlarda yer alan plakaların başındaki kodlar merak ediliyor. Bu plaka kodları o aracın hangi ile kayıtlı olduğunu gösterir. Her aracın kendisine özgü ve tek olması sebebi ile taşıtların kimlik kartları olan plakaların kullanımı, tüm dünyada yasal bir zorunluluktur. Plaka numaraları arasında en çok merak edilen plaka kodları 62, 34, 69 ve 52 gibi rakamlardır. Araçlardaki 52 plaka nerenin sorusunun yanıtını merak edenler, bu plaka kodu neresi ve hangi il öğrenmek istiyor. Haberimizde bu soruların yanıtıyla birlikte o plakanın ait olduğu şehir hakkında detaylara da ulaşabilirsiniz. Peki, araçlardaki 52 plaka nerenin? 52 plaka kodu neresi ve hangi il?
Türkiye’de toplamda 81 plaka kodu bulunmaktadır. Plaka kodu merak edilen şehirler arasında, Eskişehir, Artvin, Bursa ve Bartın gibi iller yer alır. Bu plakaların arasında yer alan 52 plaka kodu da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Vatandaşlar konuyla ilgili genel olarak 52 plaka nerenin sorusuna yanıt ararken, bu plaka hangi ile ait ve neresi gibi detayları öğrenmek istiyor. Haberimizde yer alan detaylar ile birlikte hem bu sorunun yanıtını hem de o plakanın ait olduğu şehir hakkında merak edilenleri öğrenebilirsiniz. Peki, 52 plaka nerenin? 52 plaka kodu neresi ve hangi il? İşte detaylar...
52 PLAKA NERENİN, HANGİ İLİN PLAKA KODU?
52 plaka nerenin sorusunun yanıtı Ordu’dur. Araçlarda yer alan 52 plaka kodu Ordu iline aittir. Türkiye’nin en kalabalık otuzuncu ili durumundadır. Ekonomisinin büyük bir çoğunluğu tarıma dayanır. Ordu denilince akla ilk gelen fındık üretimidir. Bu şehirdeki kişilerin %70’ i gelirini fındık üretimi ile sağlar. Çikolata fabrikaları ve laminant parke fabrikası ile nüfusun istihdamı sağlanır. 2006 yılında kurulan Ordu Üniversitesi tek yüksek öğrenim kurumudur. 2013 yılında kurulan büyükşehir belediyesi 2014 seçimlerinden sonra çalışma hayatına başlamıştır.
ORDU’NUN NÜFUSU:
Ordu’nun nüfusu 761. 400 olarak ölçülmüştür ve bu sayının %49,91’ i erkek, %50,09’ u kadınlardan oluşur. 5.952 kilometrekare olan yüzölçümünde bir kilometrekare başına 128 kişi düşer. 224.100 nüfusla en kalabalık ilçesi Altınordu’dur. Onun ardından 130.464 ile Ünye ve 123.008 ile Fatsa gelir. Nüfusun en az olduğu ilçeler 8.275 ile Kabadüz ve 8.244 ile Gülyalı’dır. 19 ilçesi bulunan Ordu da 722 mahalle vardır.
ORDU HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ:
Ordu’nun bölgesi Karadeniz Bölgesi’dir. Kuzeyde Kuzey Anadolu Dağları bulunur ve kıyı boyunca sıralanır. Samsun, Tokat, Sivas ve Giresun illeri ile komşudur. Perşembe Yaylası, Çambaşı Yaylası, Hoynat Adası, Çiseli Şelalesi, Ohtamış Şelalesi, Geçilmez Kanyonu gibi doğal güzellikleri vardır. İlde genel olarak Karadeniz İklimi hakimdir. Kışın iç kesimlerden yağış 6 ay sürebilir ve havalar daha soğuk olur. Genelinde yaylalar olduğu için hayvancılığa müsait bir yerdir.
ORDU’NUN TARIM ÜRÜNLERİ:
Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Ordu tarım ürünleri arasında en önemli unsur fındık üretimidir. Ordu ilinde üretilen tombul fındık cinsi dünyaca ünlüdür. Türkiye’de de en çok fındık üretimi yapan il Ordu’dur. Fındıktan sonra elma, kivi, ceviz, armut en çok üretilen meyvelerdir. Yetişen tarım ürünleri arasında da patates, fasulye, soya, mısır, arpa, çavdar ve arpa bulunur. Yetişen sebzeler arasında lahana, taze fasulye, domates, marul ve hıyar yer alır.
ORDU’NUN TELEFON KODU:
Türkiye’ de her ilin kendine ait bir telefon kodu bulunur. Ordu’nun telefon kodu 0452 şeklindedir. 452 alan kodu ile Ordu iline arama yapılabilir. Bu alan kodunu bilmeden bu ildeki sabit hatları aramak mümkün değildir.
ORDU’NUN POSTA KODU:
Ordu’nun posta kodu 52000 olarak belirlenmiştir. Ordu ilinde bulunan her ilçenin farklı posta kodu vardır. Ordu ilçelerinin posta kodları şu şekildedir:
Akkuş: 52950
Altınordu: 52200
Aybastı: 52500
Çamaş: 52430
Çatalpınar: 52420
Çaybaşı: 52310
Fatsa: 52410
Gölköy: 52600
Gülyalı: 52010
Gürgentepe: 52610
İkizce: 52320
Kabadüz(karadüz): 52020
Kabataş: 52510
Korgan: 52700
Kumru: 52800
Mesudiye: 52900
Perşembe 52760
Ulubey: 52850
Ünye: 52300
ORDU’NUN İLÇELERİ:
Karadeniz’e kıyısı olan Ordu’nun ilçeleri 19 tanedir. Ordu’nun ilçeleri şu şekilde sıralanabilir:
Akkuş
Altınordu
Aybastı
Çamaş
Çatalpınar
Çaybaşı
Fatsa
Gölköy
Gülyalı
Gürgentepe
İkizce
Kabadüz
Kabataş
Korgan
Kumru, Ordu
Mesudiye
Perşembe, Ordu
Ulubey
Ünye