53 plaka nerenin sorusunun yanıtını ve şehirle ilgili detayları haberimizde derledik. Türkiye’de toplamda 81 plaka kodu bulunmaktadır. Plaka kodu merak edilen şehirler arasında, Eskişehir, Artvin, Bursa ve Bartın gibi iller vardır. Bu plakaların arasında 53 plaka kodu da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Vatandaşlar konuyla ilgili genel olarak 53 plaka nerenin sorusuna yanıt ararken, bu plaka hangi ile ait ve neresi gibi detayları öğrenmek istiyor. Haberimizde yer alan detaylar ile birlikte hem bu sorunun yanıtını hem de o plakanın ait olduğu şehir hakkında merak edilenleri öğrenebilirsiniz. Peki, 53 plaka nerenin? İşte detaylar...

53 PLAKA NERENİN?

53 plaka nerenin sorusunun yanıtı Rize'dir. Ülkemizde her ilin kendine ait bir plaka kodu vardır ve 53 Rize’nin plaka kodudur. İlin tarih öncesi dönemiyle ilgili bilgiler sınırlıdır. Osmanlı Devleti döneminde liman ve kaza merkezi olan önemi artmıştır. Rize’ye en yakın hava yolu ulaşımı Trabzon Havalimanı ile yapılır. Liman bağlantıları endüstriyel amaçlarla kullanılır. İl genel olarak Laz, Hemşin, Müslüman, Türk, Rum ve Gürcü kişilere ev sahipliği yapmıştır. Özellikle çay üretimi ekonomisinde önemli bir yer tutar.





RİZE’NİN NÜFUSU

Rize’nin nüfusu 344.359 olarak ölçülmüştür. Bu sayının 172.469’ u erkek, 171.890’ ı kadınlardan oluşur. Nüfus yoğunluğu %43,19 oranla en fazla Merkez ilçede bulunur. En az ise %0,71 ile Hemşin ilçesi yoğundur. En kalabalık ilçeleri Merkez, Çayeli, Ardeşen ve Pazar’dır. Rize ilinde 12 ilçe, 18 belediye ve 347 köy yer alır. Nüfusun en hızlı arttığı ilçe İyidere iken nüfusun en yavaş arttığı ileç İkizdere’dir.

RİZE HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Doğu Karadeniz kısmında yer alan Rize’nin bölgesi Karadeniz Bölgesi’dir. Doğuda Artvin, batıda Trabzon, güneyde Erzurum ve Bayburt illeri bulunur. Kaçkar, Barut, Hipot, Ziglat, Verçenik dağları bulunan bölge genel anlamda engebelidir. Fındıklı Deresi, Pazar Suyu, Fırtına Deresi, Arılı Deresi gibi akarsu kaynakları bulunur. İç kesimlerinden Ayder, Anzer, Çat, Elevit gibi yaylaları vardır. İklim şartlarına baktığımızda en Karadeniz iklimi özelliklerini taşıyan ildir. Yazlar serin ve ılıman geçer, en yüksek sıcaklık 38 derece civarındadır. Kışlar ise soğuktur, en düşük sıcaklık -7 derece civarıdır. Her mevsimde yağış gözlenir.

RİZE’NİN TARIM ÜRÜNLERİ

359.991 Hektarlık arazisi olan Rize’nin tarıma elverişli olan arazi oranı %15,2’ dir. Rize’nin tarım ürünleri arasında çay, fındık, kivi ve narenciye vardır. Tarım alanlarının %90’ ını çay oluşturur ve fındık çaydan sonra tarım alanı en fazla üründür. Güneş ışığının yeterli olmaması ve engebeli bir arazinin olması tarımsal çeşitliliği azaltır. Üretilen diğer tarımsal ürünler arasında Trabzon hurması, nar, dut, erik, kiraz, şeftali, vişne, elma, ceviz, kestane, armut, limon, portakal, muşmula ve kivi yer alır.

RİZE’DE GEZİLECEK YERLER

Rize’nin gezilecek yerleri başlıca doğal güzellerin ve manzaraların ön plana çıktığı yerlerdir. Gito Yaylası, Çağrankaya Yaylası, Pokut Yaylası ve Ovit Yaylası bu alanların başında gelir. Şelaleler, göller ve mağaralar ilin turistik yerleridir. Rize ilinde gezilecek bazı yerler şu şekildedir:

Yedigöller: Verçenik Dağı’nın zirvesinde oluşmuş yedi tane kraterden oluşur. Kraterlerin oluşturduğu göller manzarası ile ziyaretçileri büyüler.

Çayeli Haremtepe Çay Bahçesi: Rize’nin en meşhur çay bahçelerinden birisidir. Her yıl özenle düzenlenen bahçe turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerdendir.

RİZE’NİN TELEFON KODU

Rize’nin telefon kodu 464 şeklindedir. Bu alan kodu sayesinde Rize merkez ve diğer ilçelere telefon ile ulaşabilirsiniz. Her ilin kendine ait bir telefon kodu bulunur. 0464 Rize ilinin telefon alan kodu olarak kullanılır.

RİZE’NİN POSTA KODU

Ülkemizde her ilin farklı bir posta kodu vardır. Rize’nin posta kodu ise 53000’ dır. Rize ilindeki ilçeleri posta kodları şu şekildedir:

Ardeşen: 53400

Çamlıhemşin: 53750

Çayeli: 53210

Derepazarı: 53900

Fındıklı: 53700

Güneysu: 53350

Hemşin: 53550

İkizdere: 53650

İyidere: 53600

Kalkandere: 53500

Pazar: 53340

Rize Merkez: 53950

RİZE’NİN İLÇELERİ

81 ilimizden biri olan Rize’nin ilçeleri 12 tanedir. Rize ilinde bulunan ilçeler şu şekildedir: