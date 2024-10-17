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54 Plaka Nerenin Plakası? 54 Plaka Kodu hangi şehire ait? Araçların il plaka kodları

54 Plaka Nerenin Plakası? 54 Plaka Kodu hangi şehire ait? Araçların il plaka kodları

15:1717/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
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54 Plaka Kodu
54 Plaka Kodu

Çoğu zaman yurt içi yolculuklar sırasında görülen farklı araç plaka kodları vatandaşların dikkatini çeker. Bu kodlardan olan 54 plaka kodunun hangi ile ait olduğu vatandaşlarca merak edilenler arasında yerini alıyor. Haberimizde bu soruların yanıtıyla birlikte o plakanın ait olduğu şehir hakkında detaylara da ulaşabilirsiniz. Peki, araçlardaki 54 plaka nerenin?

54 plaka nerenin sorusunun yanıtını ve şehirle ilgili detayları haberimizde derledik. Türkiye’de toplamda 81 plaka kodu bulunmaktadır. Plaka kodu merak edilen şehirler arasında, Eskişehir, Artvin, Bursa ve Bartın gibi iller vardır. Bu plakaların arasında 54 plaka kodu da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Vatandaşlar konuyla ilgili genel olarak 54 plaka nerenin sorusuna yanıt ararken, bu plaka hangi ile ait ve neresi gibi detayları öğrenmek istiyor. Haberimizde yer alan detaylar ile birlikte hem bu sorunun yanıtını hem de o plakanın ait olduğu şehir hakkında merak edilenleri öğrenebilirsiniz. Peki, 54 plaka nerenin? İşte detaylar...

54 PLAKA KODU HANGİ İLİN?

54 plaka nerenin sorusunun yanıtı Sakarya’dır. Ülkemizde her ilin kendine ait bir plaka kodu vardır ve 54 Sakarya’nın plaka kodudur.

Sakarya ülkenin en kalabalık
yirmi ikinci şehri
konumundadır. Çatalca-Kocaeli Bölümü ismi verilen alanda yer alan il, Marmara Bölgesi’nin
en kalabalık beşinci şehri
konumundadır. Ekonomisinde tarım ve sanayi sektörleri etkilidir.
İl adını topraklarını ikiye bölen Sakarya Nehri’nden alır.
Tarih öncesi
Frigler uygarlığına
kadar uzanan bir geçmişi vardır. İlk çağlarda da
Hititler bu bölgede
bulunmuştur. 1954 yılında il olan şehir, 2000 yılında da büyük şehir unvanı kazanmıştır.

54 PLAKA KODUNA SAHİP SAKARYA’NIN NÜFUSU

Sakarya’nın nüfusu
1.042.649
olarak ölçülmüştür. Bu sayının
522.388
’ i erkek ve
502.261
’ i kadındır. Sakarya ilinin en kalabalık ilçeleri 279.127 nüfusla
Adapazarı
ve 148.802 nüfusla
Serdivan
’dır. En az nüfuslu ilçeleri ise 6.970 ile Taraklı ve 13.130 ile Karapürçek’tir. 4.878 kilometrekareye sahip ilçede kilometrekare başına 241 insan düşüyor.

SAKARYA HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Sakarya’nın bölgesi Marmara Bölgesi
’dir ve kuzeyde alçak tepelik, güneyde engebeli, ortada ise ovalık yeryüzü şekillerine sahiptir.
Samanlı Dağları, Çam Dağı, Keremali Dağı
yükseltileri bulunur. Alüvyonların birikmesiyle oluşmuş Adapazarı Ovası bulunur ve il ekonomisi için önemli bir alan haline gelmiştir.
Sakarya Nehri, Çark Suyu, Mudurnu Çayı, Melen Çayı
gibi akarsuları vardır. Önemli göllerinden birisi ise Sapanca Gölü’dür. Tektonik şekilde oluşmuş tatlı bir su gölüdür. İklim özelliklerinde ise farklı türler görünür. Karadeniz kıyılarında
Karadeniz İklimi
, güney kesiminde Marmara tipi
Akdeniz İklimi
etkilidir.

SAKARYA’NIN TARIM ÜRÜNLERİ

İl topraklarının %50’ si tarım arazisi konumundadır. Sakarya’nın tarım ürünleri çeşitlilik gösterir. Tarım ürünlerinin içinde
buğday, arpa, patates, mısır, şekerpancarı, ayçiçeği, fasulye, soğan ve tütün
bulunur. İstanbul ilinin sebze ihtiyacının çoğunu karşılar, ildeki sebze üretimi çeşitlidir. Üretilen meyvelerin arasında
armut, ayva, elma, erik, kiraz, şeftali, ceviz, kestane, çilek, üzüm ve fındık
gelir.

SAKARYA’DA GEZİLECEK YERLER

Bizans ve Osmanlı dönemlerinden izler taşıyan Sakarya’nın gezilecek yerleri arasında tarihi eserler ve doğal güzellikler vardır. Gezilecek kaleler arasında Harmantepe Kalesi, Paşalar Kalesi, Seyifler Kalesi; köprüler arasında Sakarya Köprüsü, Beşköprü, İkinci Beyazid Köprüsü vardır. Deprem Müzesi, Sakarya Müzesi, Ali Fuat Paşa Kuvay-i Milliye Müzesi ziyaret edilebilir. Bağdat Caddesi, Çark Caddesi işlem yerlerdendir. Sakarya ilimdeki simgesel yerler şunlardır:

Gölbaşı Park

  • Sapanca Gölü’nün kıyısında, manzaraya karşı oturmak isteyenler için uygun bir yerdir. Yürüyüş parkuru, çocuk parkı ve sosyal tesis alanları bulunur.

Karasu Plajı

Ülkenin en uzun ikinci plajı olan bölge büyük şehirlere yakın olduğu için tatil kaçamakları için uygun bir yerdir.

SAKARYA’NIN TELEFON KODU

Sakarya’nın telefon kodu
0264
'tür. Ülkemizdeki her ilin farklı telefon kodları bulunur. Sakarya ilindeki bir sabit hattı aramak için 0246 alan kodundan yararlanılır. Size gelen telefon çağrılarında bu alan kodu varsa Sakarya ilinden arandığınızı gösterir.

SAKARYA’NIN POSTA KODU

81 ilimizden biri olan Sakarya’nın posta kodu
54000
olarak kullanılır. Türkiye’nin her ilinde farklı posta kodları geçerlidir. Sakarya’nın 16 ilçesinin posta kodları şu şekildedir:
  • Adapazarı: 54100
  • Akyazı: 54400
  • Arifiye: 54580
  • Erenler: 54200
  • Ferizli: 54110
  • Geyve: 54950
  • Hendek: 54300
  • Karapürçek: 54430
  • Karasu: 54500
  • Kaynarca: 54650
  • Kocaali: 54800
  • Pamukova: 54900
  • Sapanca: 54600
  • Serdivan: 54055
  • Söğütlü: 54160
  • Taraklı: 54750
SAKARYA’NIN İLÇELERİ:

Sakarya’nın ilçeleri 16 tanedir. İlin ilçeleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Adapazarı
  • Akyazı
  • Arifiye
  • Erenler
  • Ferizli
  • Geyve
  • Hendek
  • Karapürçek
  • Karasu
  • Kaynarca
  • Kocaali
  • Pamukova
  • Sapanca
  • Serdivan
  • Söğütlü
  • Taraklı

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