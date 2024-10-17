Çoğu zaman yurt içi yolculuklar sırasında görülen farklı araç plaka kodları vatandaşların dikkatini çeker. Bu kodlardan olan 54 plaka kodunun hangi ile ait olduğu vatandaşlarca merak edilenler arasında yerini alıyor. Haberimizde bu soruların yanıtıyla birlikte o plakanın ait olduğu şehir hakkında detaylara da ulaşabilirsiniz. Peki, araçlardaki 54 plaka nerenin?
54 plaka nerenin sorusunun yanıtını ve şehirle ilgili detayları haberimizde derledik. Türkiye’de toplamda 81 plaka kodu bulunmaktadır. Plaka kodu merak edilen şehirler arasında, Eskişehir, Artvin, Bursa ve Bartın gibi iller vardır. Bu plakaların arasında 54 plaka kodu da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Vatandaşlar konuyla ilgili genel olarak 54 plaka nerenin sorusuna yanıt ararken, bu plaka hangi ile ait ve neresi gibi detayları öğrenmek istiyor. Haberimizde yer alan detaylar ile birlikte hem bu sorunun yanıtını hem de o plakanın ait olduğu şehir hakkında merak edilenleri öğrenebilirsiniz. Peki, 54 plaka nerenin? İşte detaylar...
54 PLAKA KODU HANGİ İLİN?
54 plaka nerenin sorusunun yanıtı Sakarya’dır. Ülkemizde her ilin kendine ait bir plaka kodu vardır ve 54 Sakarya’nın plaka kodudur.
54 PLAKA KODUNA SAHİP SAKARYA’NIN NÜFUSU
SAKARYA HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ
SAKARYA’NIN TARIM ÜRÜNLERİ
SAKARYA’DA GEZİLECEK YERLER
Bizans ve Osmanlı dönemlerinden izler taşıyan Sakarya’nın gezilecek yerleri arasında tarihi eserler ve doğal güzellikler vardır. Gezilecek kaleler arasında Harmantepe Kalesi, Paşalar Kalesi, Seyifler Kalesi; köprüler arasında Sakarya Köprüsü, Beşköprü, İkinci Beyazid Köprüsü vardır. Deprem Müzesi, Sakarya Müzesi, Ali Fuat Paşa Kuvay-i Milliye Müzesi ziyaret edilebilir. Bağdat Caddesi, Çark Caddesi işlem yerlerdendir. Sakarya ilimdeki simgesel yerler şunlardır:
Gölbaşı Park
- Sapanca Gölü’nün kıyısında, manzaraya karşı oturmak isteyenler için uygun bir yerdir. Yürüyüş parkuru, çocuk parkı ve sosyal tesis alanları bulunur.
Karasu Plajı
Ülkenin en uzun ikinci plajı olan bölge büyük şehirlere yakın olduğu için tatil kaçamakları için uygun bir yerdir.
SAKARYA’NIN TELEFON KODU
SAKARYA’NIN POSTA KODU
- Adapazarı: 54100
- Akyazı: 54400
- Arifiye: 54580
- Erenler: 54200
- Ferizli: 54110
- Geyve: 54950
- Hendek: 54300
- Karapürçek: 54430
- Karasu: 54500
- Kaynarca: 54650
- Kocaali: 54800
- Pamukova: 54900
- Sapanca: 54600
- Serdivan: 54055
- Söğütlü: 54160
- Taraklı: 54750
Sakarya’nın ilçeleri 16 tanedir. İlin ilçeleri şu şekilde sıralanabilir:
- Adapazarı
- Akyazı
- Arifiye
- Erenler
- Ferizli
- Geyve
- Hendek
- Karapürçek
- Karasu
- Kaynarca
- Kocaali
- Pamukova
- Sapanca
- Serdivan
- Söğütlü
- Taraklı
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