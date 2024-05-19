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AÖL 3. dönem sınav yerleri belli oldu mu?

AÖL 3. dönem sınavları giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağı, Açıköğretim Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Açık Lise 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Peki AÖL 3. dönem sınav yerleri belli oldu mu? Açık öğretim lisesi sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

13:17 - 19/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
AÖL sınav giriş belgesi açıklandı mı?
AÖL sınav giriş belgesi açıklandı mı?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı açık liselerde, lise eğitimlerini alan ve mezuniyet diploması için sınavlara giren öğrenciler yayımlanan 2024 sınav takvimini sorguluyor. İşte, AÖL sınav takvimi..

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri sınav giriş belgelerini 15 Temmuz 2024 tarihinde aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden görüntüleyecek.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı sınav uygulama takvimine göre sınav tarihleri belli oldu. Açık Lise 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde uygulanacak.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SORU KİTAPÇIĞI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 23 Temmuz 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.

AÖL SINAV PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

Açık öğretim liseleri sınavları 3 oturum halinde uygulanıyor. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre tanınıyor. Açık Lise sınavları değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuç tarihi 14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenilecek.


#AÖL
#açık öğretim lisesi sınavı
#MEB
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