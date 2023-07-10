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Anaokulu kayıtları başladı mı 2023?

Yaz tatili sürerken gelecek yıl anaokuluna başlayacak öğrencilerin velileri kayıt tarihlerini merak ediyor. Anaokulu kayıtları, okullar üzerinden alınmaya başladı. Okulların planlama süreçlerine göre değişkenlik gösteren anaokulu kayıt tarihleri, pek çok okulun kendi internet sitesi üzerinden alınıyor. Peki, anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor?

11:05 . 10/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Anaokulu kayıtları

Anaokulu kayıtları

Devlet anaokulu kayıtlarının başlayacağı tarih, bu yıl 6-68 aylık çocuklarını eğitime başlatmak isteyen aileler tarafından sorgulanıyor. Anaokulu için ön kayıtlar okulların kapanmasıyla birlikte başlar. Anasınıfı kayıt yaşına gelmiş öğrenciler için öncelikli olarak kayıt bölgesi olmak şartıyla devlet okullarına anasınıfı kayıt tarihlerinde ön kayıt için başvuru yapılır. Peki 2023-2024 Devlet anaokulu kayıtları ne zaman başlayacak?

ANAOKULU KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Anaokulu kayıtlarının Ağustos ayının ilk haftası itibariyle başlaması bekleniyor.

OKUL YAŞI NASIL HESAPLANIR?

Okul yaşını hesaplamak için öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın https://eokulyd.meb.gov.tr/yasHesap.aspx hesabına giriş yapınız. Sonrasında çocuğunuzun doğum tarihini gün, ay, yıl olmak üzere bilgilerini doldurunuz. Ardından hesapla butonuna basın. Bunun ardından çocuğunuzun anaokulu ya da ilkokula başlama yaşının olduğu bir ekran ortaya çıkacaktır.

ANAOKULU BAŞLAMA YAŞI

Anaokulu: Eylül ayı sonu itibarıyla 36-68 aylık çocukların eğitimi amacıyla açılan okulu,

Ana sınıfı: Eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların eğitimi amacıyla örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumları bünyesinde açılan sınıfını tabir etmektedir.

Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.

Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir.

İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır.



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