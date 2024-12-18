Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem yazılı sınav tarihleri yaklaşırken AÖL sınav giriş belgelerin yayımlandı.

AÖL sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 Pazartesi günü erişime açıldı. MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''21-22 Aralık 2024 Tarihlerinde Yapılacak Olan Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavları Sınav Giriş Belgeleri Öğrencilerin Erişimine Açıldı.

Öğrenciler, 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak olan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavları için fotoğraflı sınav giriş belgelerini, öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "Sınav Giriş Belgesi" ekranından 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren alabilecektir.

- Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmayan öğrenciler, 20 Aralık 2024 tarihi mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezleri/açık öğretim birimleri aracılığı ile fotoğraflarını Açık Öğretim Bilgi Yönetim Sistemine yükletmeleri hâlinde sınav giriş belgelerini alabilecektir. Sistemde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler, sınav giriş belgesi alamayacaktır.''

AÖL SINAV YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, sınav giriş belgelerini, öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ''https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx'' internet adresinden sisteme giriş yaparak "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "Sınav Giriş Belgesi" ekranından alabilecek.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavları 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 22 Aralık 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da başlayacak.

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?