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24 Plaka Nerenin? 24 Plaka Kodu Neresi ve Hangi il?

24 Plaka Nerenin? 24 Plaka Kodu Neresi ve Hangi il?

15:5918/10/2024, Cuma
G: 18/10/2024, Cuma
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24 Plaka Kodu
24 Plaka Kodu

Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan bütün illere ait plaka kodları bulunur Bu plaka kodları araçların hangi illere kayıtlı olduklarını göstermektedir. Bunlardan birisi de 24 numaralı plaka kodudur. Peki, araçlardaki 24 plaka nerenin? 24 plaka kodu neresi ve hangi il?

Türkiye’de toplamda 81 plaka kodu bulunmaktadır. Bu plakaların arasında yer alan 24 plaka kodu da en çok merak edilenler arasında yer alır. Vatandaşlar genel olarak 24 plaka nerenin sorusuna yanıt ararken, bu plaka hangi ile ait ve neresi gibi detayları öğrenmek istiyor. Haberimizde yer alan detaylar ile birlikte hem bu sorunun yanıtını hem de o plakanın ait olduğu şehir hakkında merak edilenleri öğrenebilirsiniz. Peki, 24 plaka nerenin? 24 plaka kodu neresi ve hangi il? İşte detaylar...

24 PLAKA NERENİN? 24 PLAKA KODU NERESİ?

Araç plakalarında yer alan 24 plaka Erzincan iline aittir. 24 Plaka kodu bulunan araçlar Erzincan iline kayıtlıdır. Erzincan ili Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Tarihte ilk defa Mengüceklilere başkentlik yapmış bir şehirdir. Erzincan ili Belediye Başkanı Bekir Aksun’dur. Erzincan ili toplam yüzölçümü 11,903 km
2
’dir. Erzincan ili rakımı 1,185 metredir. Erzincan ilinde Türkiye’nin en büyük depremi kaydedilmiştir. Bu depremin büyüklüğü 7,9’dur ve toplam 52 saniye sürmüştür.

ERZİNCAN NÜFUSU

Erzincan ilinde ilk nüfus sayımı 1965 yılında yapılmıştır. Bu nüfus sayımına göre Erzincan ili toplam nüfusu 102.527 kişidir. Bu toplam nüfusun 57.330 kişisi kırsal kesimde yaşarken 45.197 kişisi şehir hayatında yaşamaktaydı. Erzincan ilinde en son yapılan nüfus sayımı 2020 yılında yapılmıştır. 2020 yılındaki sayıma göre
Erzincan nüfusu
157.452 kişidir. Bu toplam nüfusun yarısından fazlası şehir hayatında yaşıyordur.

ERZİNCAN HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Erzincan ili, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır.
Erzincan bölgesi
, Yukarı Fırat bölgesindedir. Erzincan ilinin doğusunda Erzurum ili, batısında Sivas ili, güneyinde Tunceli ili, kuzeyinde ise Gümüşhane ili ile komşudur. Erzincan ili karasal bir iklime sahiptir. Erzincan ili komşu illerine göre daha ılıman bir iklime sahiptir. Erzincan ilinde yaz mevsimi daha sıcak ve daha uzun yaşanır.

ERZİNCAN TARIM ÜRÜNLERİ

Erzincan ilinde yaşayan halkın başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Erzincan ilinde ortalama 373 hektar tarım alanı bulunur.
Erzincan tarım ürünlerinde
başlıca olan ürünler buğday, arpa, çavdar, patates ve şeker pancarıdır. Ayrıca şehirde kayısı, badem, dut, elma, zerdali, ceviz ve üzüm üretimi de yapılır.

ERZİNCAN GEZİLECEK YERLER

Erzincan ilinin çevresi dağlık bölge iken ortası bağlık bir bölgedir. Fırat Nehri bu şehir toprakları içerisinde yer alır. Erzincan ili hem tarihi yapılarıyla hem de doğal güzellikleriyle turistik açıdan çok önemli bir yerdir.
Erzincan gezilecek yerler
şunlardır:
MAMA HATUN TÜRBESİ VE KERVANSARAYI:
Bu türbe 1200’lü yıllarda Saltuklu Prensesi Mama Hatun adına yapılmıştır. Bu yapının içerisinde türbe, hamam ve kervansaray bulunur. Bu yapıt Orta Çağ Türk mimarisinin önemli bir eseridir.
ERZİNCAN KALESİ:
Bu kale Kemah ilçesini çevreleyen bir yapıdır. Bu kale Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde yer alır. 1939 yılındaki büyük Erzincan depreminde önemli hasarlar görmüştür.
ABRENK KLİSESİ:
Üçpınar Köyü’nde bulunan bu kilise 1854 yılında inşa edilmiştir. Kilise Sarp Davit Ermeni Manastırı olarak da bilinir.

ERZİNCAN TELEFON KODU

Erzincan ili, Türkiye’deki tüm şehirler gibi kendine özel bir telefon koduna sahiptir. Şehir içinde bir arama yapılırken telefon kodu girilmesine gerek yoktur. Şehir dışından Erzincan iline bir arama yapıldığında telefon kodunun başına “0” konularak arama yapılmalıdır.
Erzincan telefon kodu
446’dır.

ERZİNCAN POSTA KODU

Erzincan ili posta kodu 5 hanelidir. Bu beş hanenin ilk iki hanesi sabitken son üç hanesi Erzincan ilçelerine göre değişiklik gösterir.
Erzincan posta kodu
24000’dır. Erzincan ilinin Erzincan ilçelerine göre posta kodları şunlardır:

Çayırlı için posta kodu 24500

Erzincan Merkez için posta kodu 24100

Ilıç(iliç) için posta kodu 24700

Kemah için posta kodu 24400

Kemaliye için posta kodu 24610

Otlukbeli için posta kodu 24515

Refahiye için posta kodu 24300

Tercan için posta kodu 24870

Üzümlü için posta kodu 24160

ERZİNCAN İLÇELERİ

Erzincan ilinde 9 ilçe ve 15 belediye bulunur. Bu belediyelere bağlı 159 mahalle ve 522 köy bulunur.
Erzincan ilçeleri
şunlardır:

Erzincan Merkezi

Çayırlı

İliç

Kemah

Kemaliye

Otlukbeli

Refahiye

Tercan

Üzümlü

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