Türkiye’de toplamda 81 plaka kodu bulunmaktadır. Bu plakaların arasında yer alan 24 plaka kodu da en çok merak edilenler arasında yer alır. Vatandaşlar genel olarak 24 plaka nerenin sorusuna yanıt ararken, bu plaka hangi ile ait ve neresi gibi detayları öğrenmek istiyor. Haberimizde yer alan detaylar ile birlikte hem bu sorunun yanıtını hem de o plakanın ait olduğu şehir hakkında merak edilenleri öğrenebilirsiniz. Peki, 24 plaka nerenin? 24 plaka kodu neresi ve hangi il? İşte detaylar...