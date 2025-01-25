Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Er, Yedek Subay, Yedek Astsubay celp ve sevk takvimi

Geçtiğimiz gün bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından, Er, Yedek Subay ve Yedek Astsubay celp-sevk tarihleri de netleşti. Yükümlüler askerlik yerlerinin belli olacağı tarihi araştırırken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) celp ve sevk takvimini yayınladı. İşte 2025 askerlik yerleri ve sevk takvimi...





2025 YEDEK SUBAY, YEDEK ASTSUBAY VE ER CELP-SEVK TAKVİMİ YAYINLANDI





Askeralma Genel Müdürlüğü'nden (ASAL) yayınlanan takvime göre, yükümlülerin kuvvet, sınıf, branş, celp ve sevk dönemi ile eğitim/esas birliklerinin açıklanacağı tarih 29 Ocak 2025 olarak duyuruldu.









2025 YILI YOKLAMA DUYURUSU





1. 2025 yılında yoklamaya tabi tutulacak yükümlüler tarafından yapılacak işlemler ve yoklama faaliyetlerine yönelik dikkat edilecek hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.





2. 2025 yılında;





a. 01 Ocak 2025 tarihinde askerlik çağına girecek 2006 doğumlu yükümlülerden kanuni erteleme hakkı bulunmayanların,





b. 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamındaki ertelemeleri 2025 yılı içinde sona ereceklerin,





c. 2023 yılı (dâhil) ve öncesindeki tarihlerde yoklama yaptırdığı halde erteleme hakkını kullanan yükümlülerden (sınıflandırıldıktan sonra ertelenenler hariç) ertelemeleri 2025 yılı içinde sona ereceklerin,





01 Ocak-31 Aralık 2025 tarihleri arasında yoklamalarını yaptırmaları gerekmektedir.





3. Ayrıca 2006 ve daha yaşlı doğumlulardan; erteleme hakkı bulunmasına rağmen erteleme hakkını kullanmadan veya erteleme süresi içerisinde silahaltına alınmak isteyenlerin yoklamalarını yaptırmaları gerekmektedir.





4. Yükümlülerin, yoklamalarını yaptırmak maksadıyla, e-Devlet üzerinden başvuru yapmaları veya bizzat en yakın askerlik şubelerine müracaat etmeleri gerekmektedir.





5. Yükümlüler yoklama işlemlerini e-Devlet üzerinden; www.turkiye.gov.tr adresindeki “e-Hizmetler” menüsü altındaki “Kişisel Bilgiler” alt menüsü içerisinden MSB sekmesine girerek “Askerliğim” menüsü linkinden başlatabileceklerdir. Yükümlüler vesikalık fotoğraflarını yükleyip gerekli formları doldurduktan sonra kayıtlı oldukları aile hekimlerine müracaat ederek sağlık muayenelerini yaptıracaklardır.





6. Yoklamalarını askerlik şubesi vasıtasıyla yaptıracak yükümlüler; T.C. kimlik kartları, varsa; mezuniyet belgesi, sürücü belgesi, meslek veya sanatlarına ilişkin bonservis, sertifika, kurs belgesi ve sağlık durumlarına ilişkin raporları yanlarında bulunduracaklardır.





7. Yurt dışında bulunan yükümlüler yoklamalarını bulundukları ülkedeki yurt dışı temsilciliklerimize veya yurt içinde en yakın askerlik şubesine başvurarak yaptıracaklardır.





8. 2025 yılı içinde lise ve daha üst seviyedeki okullardan mezun olan yükümlülerden, erteleme hakkını kullanmak isteyenlerin, 31 Aralık 2025 tarihine kadar dilekçe ve mezuniyet veya ilişik kesme belgeleri ile birlikte en yakın askerlik şubesine müracaat etmeleri veya e-Devlet üzerinden başvurmaları gerekmektedir.





9. Yoklamaya tabi yükümlülerden yoklama işlemlerini 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlamayanlar hakkında, 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 24’üncü maddesi gereğince cezai müeyyide uygulanacaktır.





10. Bu duyuru 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.



