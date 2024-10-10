İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri yeni eğitim yılındaki sınav tarihlerini ve sınav yerlerini öğrenmek istiyor. Öğrenciler ilk olarak Sınav merkezi tercih işlemlerini 08 Ekim 2024 Ekim Salı saat 23.59’a kadar yaptı. Bugünlerde ise AUZEF sınav tarihleri ne zaman? 2024 AUZEF sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi nasıl alınır? öğrenmek istiyor.