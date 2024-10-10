İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz dönemi akademik takvimi yayımlandı. Takvime göre, güz dönemi ara sınavları kasım ayının ilk haftasında yapılacak. 2024 AUZEF sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte konuya dair ayrıntılı bilgiler...
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri yeni eğitim yılındaki sınav tarihlerini ve sınav yerlerini öğrenmek istiyor. Öğrenciler ilk olarak Sınav merkezi tercih işlemlerini 08 Ekim 2024 Ekim Salı saat 23.59’a kadar yaptı. Bugünlerde ise AUZEF sınav tarihleri ne zaman? 2024 AUZEF sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi nasıl alınır? öğrenmek istiyor.
2024-2025 AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz dönemi akademik takvimi yayımlandı.
Takvime göre; AUZEF ara dönem (vize) sınavları 2 Kasım - 3 Kasım 2024 tarihlerinde, yarıyıl sonu (bitirme-final) sınavları ise 28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Başarısız olan ve not yükseltmek isteyen adaylar, 1-2 Şubat 2024 tarihlerinde yapılacak yarıyıl sonu (telafi) sınavlarına katılacak.
AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
AUZEF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.
AUZEF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ
Ara Dönem (Vize) Sınavları: Güz Dönemi 2 Kasım - 3 Kasım 2024 / Bahar Dönemi 12 - 13 Nisan 2025
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları): Güz Dönemi 28 Aralık - 29 Aralık 2024 / Bahar Dönemi 31 Mayıs - 1 Haziran 2025
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları): Güz Dönemi 1 Şubat - 2 Şubat 2025 / Bahar Dönemi 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025
Mezuniyete Üç Ders Sınavı: 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı 6 Eylül 2025