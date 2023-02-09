Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yaşadığımız bu büyük afette göçük veya yıkım sonucu an itibarıyla 14 bin 351 kişi hayatını kaybetmiş, 63 bin 794 kişi yaralanmıştır." dedi. Depremlerin ardından 1117 artçı deprem meydana geldi. Aydın, Muğla, Balıkesir’de deprem fay hattı geçiyor mu? Aydın, Muğla, Denizli depremden en az etkilenecek ilçeler hangileri? İşte detaylar.

Deprem risk haritası

Aydın deprem fay hattı nereden geçiyor?

Aydın ili, bölgesel ölçekte Büyük Menderes Fay Sistemi olarak adlandırılan bir diri fay sisteminin tam kalbinde bulunur. Doğrudan il merkezinin içinden ve yakınından geçen birçok diri fay vardır. Bu faylardan en kuzeyde bulunan ve Kalfaköy civarında doğu-batı doğrultusunda uzanan fay düşük eğimlidir. Bu fay ovadakiler kadar aktif olmayıp Büyük Menderes Sıyrılma Fayı adı ile bilinmektedir. Aydın kent merkezinin kuzey kesimindeki fay zonu ise, yatay topoğrafyanın kuzeye doğru sarplaşmaya başladığı alanda yer alır ve birbirine paralel uzanan irili ufaklı birçok fay parçasından oluşur. Bu alanda Adnan Menderes Üniversitesi fayın taban blokunda bulunur. Bir diğer diri fay zonu ise kentin güneyinde yer alır ve nispeten daha kısa faylar oluşur. Jeolojik gözlemlere göre, Aydın ili ve çevresindeki faylar birbirleri ile yanal ve düşey yönde etkileşim içerisindedir ve bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

Muğla’da fay hattı nereden geçiyor?

Muğla'nın en tehlikeli ve aktif fay hattı üzerinde bulunmakta. Hal böyle olunca da Muğla’da sık sık irili ufaklı deprem meydana gelmekte. İTÜ'lü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, 18 kentin fay hattı üzerinde olduğu açıkladı. Fay zonu üzerindeki 18 kentimiz: "Aksaray, Bolu, Yalova, Bursa, Sakarya, Manisa, Balıkesir, İzmir, Denizli, Aydın, Kahramanmaraş, Erzurum, Hakkâri, Hatay, Eskişehir, Muğla, Bingöl ve Kütahya."

Muğla'dan Çanakkale'ye kadar tüm yerleşim yerlerinin yanında faylar var ve bunlar deprem oluşturmaya çok müsait olduğunu söyleyen Tüysüz, “Pek çok yerleşim alanı Türkiye'de fay zonunun üzerinde. Ege'de, Marmaris'te, Muğla'da depremler oluyor. Bunlar birbirinden çok bağımsız depremler. Zeminlerin jeolojik yapılarına uygun binalar yapamıyoruz.” dedi.

Muğla zemini sağlam yerler hangileri?

Jeoloji Mühendisleri Odası Muğla İl Temsilcisi Ramazan Kartal, Muğla’nın birinci derece deprem bölgesi olduğuna dikkat çekerek, “Muğla merkezin ova kısmında olan yerlerin iri çakıllı olması, yer altı suyu seviyesinin düşük seviyelerde olması, zemin açısından Muğla Menteşe’yi biraz daha avantajlı kılıyor. Burada en önemli fay olarak biz, Ula-Ören fayını görüyoruz” dedi.

Denizli fay hattı nereden geçiyor?

Denizli fay hattına bakıldığında Bozkurt, Çardak, Honaz, Pamukkale, Merkezefendi, Babadağ, Sarayköy, Acıpayam, Çameli, Beyağaç ilçelerinde fay hattı geçmekte.

İl ve ilçelerden geçen fay hatları



