Bağcılar yerel seçim sonuçları, 31 Mart seçimleri nedeniyle bir hayli merak konusu. İstanbul’un ilçelerinden biri olan Bağcılar’da belediyeyi kim kazandı, Bağcılar belediye başkanı kim oldu? Bağcılar hangi partide? soruları 511.524 seçmenin olduğu ilçe sakinleri tarafından

nedeniyle sorgulanmakta. İşte İstanbul Bağcılar yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.