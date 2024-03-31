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Bağcılar Seçim Sonuçları 2024: Bağcılar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart - Sarıyer AK Parti, CHP, YRP Oy Oranları

Yerel seçim sonuçlarında İstanbul Bağcılar Belediyesini hangi parti kazandı ve Bağcılar Belediye başkanı kim oldu? sorusu bu ilçede oturanlarca merak konusu. 511.524 seçmen sayısının olduğu Bağcılar yerel seçim sonuçları, Bağcılar belediyesini kim kazandı? 31 Mart 2024 yerel seçimleri nedeniyle araştırılıyor. İşte Bağcılar yerel seçim sonuçları AK Parti, CHP, YRP Oy Oranları.

18:20 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 18:21 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Bağcılar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: Bağcılar belediyesini kim kazandı, belediye başkanı kim oldu?
Bağcılar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: Bağcılar belediyesini kim kazandı, belediye başkanı kim oldu?
Bağcılar yerel seçim sonuçları, 31 Mart seçimleri nedeniyle bir hayli merak konusu. İstanbul’un ilçelerinden biri olan Bağcılar’da belediyeyi kim kazandı, Bağcılar belediye başkanı kim oldu? Bağcılar hangi partide? soruları 511.524 seçmenin olduğu ilçe sakinleri tarafından
nedeniyle sorgulanmakta. İşte İstanbul Bağcılar yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

BAĞCILAR YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Bağcılar
, partilerin ve adayların oy oranları ile 2024 yerel seçiminde Bağcılar belediyesini kim kazandı? sorusun cevabı netlik kazanmış olacak.

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024

  • Abdullah Özdemir AK Parti
  • Cem Kılıç CHP
  • Eyüp Ali Özdemir İYİ Parti
  • Erhan Açıkgöz SP
  • Yeliz Ceylan DSP

Abdullah Özdemir kimdir?

Abdullah Özdemir, 1983 yılında Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dünyaya geldi.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan Özdemir, 2014 yılında AK Parti’den Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçildi. Bağcılar Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Nisan ayındaki toplantısında yapılan seçimde belediye başkanlığı görevine getirildi. İngilizce bilen Özdemir, evli ve iki çocuk babası.

Cem Kılıç kimdir?

Cem Kılıç, 1981'de İstanbul Bağcılar'da doğdu.

Kırıkkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümünden mezun olan Kılıç, Uluslararası Dublin Üniversitesinde siyasal iletişim üzerine yüksek lisansına devam ediyor. Kılıç, 2019-2023 yılları arasında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı ve İstanbul Balkan Masası Başkanlığı görevlerini üstlendi.

YEREL SEÇİM 2024 İSTANBUL İLÇE SONUÇLARI YENİŞAFAK SEÇİM SAYFASI ÜZERİNDEN ANLIK ANLIK ÖĞRENİN

Vatandaşlar, İstanbul seçim sonuçları 2024 ne oldu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kim, hangi aday kazandı? soruların cevabı YKS’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Yenişafak seçim sayfamızdan anlık olarak öğrenmiş olacak.

BAĞCILAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Bağcılar seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde AK Parti’nin adayı Lokman Çağırıcı %57,9 oy oranı ile Bağcılar belediye başkanı seçilmişti.

BAĞCILAR HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?

2019 yerel seçim sonuçlarına göre Bağcılar’da partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

AK Parti %57,9

CHP %20,5

HDP %12,8

SP %3,8

BBP %2,8


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Yeniden Refah Partisi İstanbul ilçe ilçe oy oranları belli oldu! 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerde Yeniden Refah Partisi Canlı Oy Oranı, Seçim Sonuçları