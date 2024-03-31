BAĞCILAR YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024
BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024
- Abdullah Özdemir AK Parti
- Cem Kılıç CHP
- Eyüp Ali Özdemir İYİ Parti
- Erhan Açıkgöz SP
- Yeliz Ceylan DSP
Abdullah Özdemir kimdir?
Abdullah Özdemir, 1983 yılında Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dünyaya geldi.
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan Özdemir, 2014 yılında AK Parti’den Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçildi. Bağcılar Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Nisan ayındaki toplantısında yapılan seçimde belediye başkanlığı görevine getirildi. İngilizce bilen Özdemir, evli ve iki çocuk babası.
Cem Kılıç kimdir?
Cem Kılıç, 1981'de İstanbul Bağcılar'da doğdu.
Kırıkkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümünden mezun olan Kılıç, Uluslararası Dublin Üniversitesinde siyasal iletişim üzerine yüksek lisansına devam ediyor. Kılıç, 2019-2023 yılları arasında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı ve İstanbul Balkan Masası Başkanlığı görevlerini üstlendi.
YEREL SEÇİM 2024 İSTANBUL İLÇE SONUÇLARI YENİŞAFAK SEÇİM SAYFASI ÜZERİNDEN ANLIK ANLIK ÖĞRENİN
Vatandaşlar, İstanbul seçim sonuçları 2024 ne oldu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kim, hangi aday kazandı? soruların cevabı YKS’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Yenişafak seçim sayfamızdan anlık olarak öğrenmiş olacak.
BAĞCILAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
Bağcılar seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde AK Parti’nin adayı Lokman Çağırıcı %57,9 oy oranı ile Bağcılar belediye başkanı seçilmişti.
BAĞCILAR HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?
2019 yerel seçim sonuçlarına göre Bağcılar’da partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
AK Parti %57,9
CHP %20,5
HDP %12,8
SP %3,8
BBP %2,8