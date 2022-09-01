Bamyanın lezzetini daha da lezzetlendirmek isteyenler için bamya kızartması tarifi oldukça iyi bir alternatif olacak. Peki, bamya kızartması nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer? Bamya kızartması tarifi, yapılışı..

BAMYA TARİFİ

Malzemeler

25 adet bamya

Mısır unu

2 yumurta

Bamya Kızartması Nasıl yapılır?

Yıkayıp saplarını ayıkladığınız bamyaları haşlayıp sonra süzün.

Yumurtaları çırpın. Bamyalar suyunu çektikten sonra, önce una sonra yumurtaya sonra da galeta ununa bulayıp kızgın yağda kızartın.

Bamyanın sağlığa faydaları

Bamya, A vitamini bakımından zengindir ve beta-karoten, ksantin ve lutein gibi flavonoid antioksidanları akciğer ve ağız boşluğu kanserlerinden korumamıza yardımcı olur. Bamyada bulunan folatlar yenidoğan bebeklerde nöral tüp defekti oluşumunu azaltmaya yardımcı olur. Bamya tüketimi, sindirim, görme, cilt sağlığı ve aynı zamanda kemikleri güçlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca, kolesterol seviyesini ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olarak kalbinize ve tüm kardiyovasküler sisteme özen gösterir. Bağışıklık sistemimizi daha da güçlendirir.

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