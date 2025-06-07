Bayramdan sonra okullar açılacak mı, var mı? Kurban Bayramı'ndan sonra okullar ne zaman açılıyor?

Kurban Bayramı’nın araya girmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve veli, “Okullar bayram sonrası tekrar açılacak mı?” sorusuna yanıt arıyor. 20 Haziran’da kapanması planlanan okullar, bayramın denk geldiği haftada tatil edildi. Şimdi gözler, kalan son hafta için yeniden yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceğinde. İşte MEB takvimi ve detaylar…

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindei okullar, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılını 20 Haziran 2025 tarihinde noktalıyor. Ancak Kurban Bayramı'ndan ötürü yaşanan resmi tatil ise 5-9 Haziran tarihlerine denk geldi. Öğrenciler de bu tarihlerde okula ara verdi.