Bayramdan sonra okullar açılacak mı, var mı? Kurban Bayramı'ndan sonra okullar ne zaman açılıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2024-2025 eğitim öğretim takvimine göre, okullar 20 Haziran'da yaz tatiline girecek. Ancak bu tarihten önce denk gelen Kurban Bayramı tatili nedeniyle öğrenciler için erkenden mola verildi. Bayram tatilinin ardından gözler, kalan birkaç gün için okulların tekrar açılıp açılmayacağında. Peki, bayram sonrası ders zili yeniden çalacak mı?
Kurban Bayramı’nın araya girmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve veli, “Okullar bayram sonrası tekrar açılacak mı?” sorusuna yanıt arıyor. 20 Haziran’da kapanması planlanan okullar, bayramın denk geldiği haftada tatil edildi. Şimdi gözler, kalan son hafta için yeniden yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceğinde. İşte MEB takvimi ve detaylar…
BAYRAMDAN SONRA OKULLAR AÇILACAK MI?
İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindei okullar, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılını 20 Haziran 2025 tarihinde noktalıyor. Ancak Kurban Bayramı'ndan ötürü yaşanan resmi tatil ise 5-9 Haziran tarihlerine denk geldi. Öğrenciler de bu tarihlerde okula ara verdi.
Öğrenciler, 10 Haziran Salı günü dersliklere dönüş yapacak ve 20 Haziran Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla okullar eğitim yılını tamamlayacak.
2025-2026 yılı okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.