Bedelli askerlik sonuçları için geri sayım başladı! Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL), 2025 yılı bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının belli olacağı tarih netleşti. Ocak ayında açıklanacak sonuçlarla birlikte celp ve sevk tarihleri de vatani görevini yerine getirecekler için belli olacak. Ocak ayında erişime açılacak bu sonuçlara vatandaşlar e-Devlet üzerinden kolayca erişebilecek. Peki, 2025 bedelli askerlik yerleri ne zaman duyurulacak ve nereden öğrenilebilir?
Bedelli askerlik yerleri gündemde en çok araştırılan başlıklar arasında yerini aldı. Bedellik askerlik yapacak olan vatandaşlar bedelli askerlik yerleri ile sevk tarihlerini öğrenmek istiyor. 2025 Ocak bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik sevk tarihleri belli oldu mu?
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?
2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır. 23 Ocak 2025 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecektir.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile adaylar teslim olacakları birlikleri, son teslim tarihi, kışla, açık adres ve diğer bilgileri bedelli askerlik sonuçları ekranında görüntüleyebilecek. Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Henüz Milli Savunma Bakanlığından beklenen duyuru gelmedi.
BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMLERİ 2025
2024 yılında bedelli askerlik için başvurularını gerçekleştiren adaylar, 2025 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekler.
Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler:
Sevk Tarihleri
02 Şubat 2025
01 Mart 2025
03 Nisan 2025
08 Mayıs 2025
12 Haziran 2025
10 Temmuz 2025
07 Ağustos 2025
04 Eylül 2025
07 Ekim 2025
06 Kasım 2025
04 Aralık 2025