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Bekçi alımı başvuru kılavuzu: 2022 Bekçi alımı ne zaman?

Bekçi alım tarihleri belli oldu mu? Bekçi alımı ne zaman yapılacak? soruları araştırılıyor. Resmi Gazete kararı ile 3 bin bekçi alımı yapılacağının duyurulmasının ardından bekçilik başvurusu ve şartlarına yönelik sorgulamalar adayların gündeminde yer alıyor. Bekçi alımı başvuruları ve şartları 2022: Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve EGM PA ile başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bekçi alımı kılavuzu: 2022 bekçi alımı ne zaman yapılacak?
Bekçi alımı 2022

2022 EGM bünyesinde bekçi alımı yapılacak. İlana başvuruda bulunmak isteyenler başvuru detaylarını araştırıyor. Peki 3 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi belli mi? Bekçi alım şartları neler? İşte 2022 bekçi alımına ilişkin tüm merak edilenler...

BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN?

Bekçi alımı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Detayların önümüzdeki haftalarda Polis Akademisi ve EGM internet sitesi aracılığıyla yayımlanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl bekçi alımı sürecinde adaylarda aşağıda yer alan 17 maddelik temel şartlar aranmıştı;

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

3-En az 167 cm boyunda olmak,

4-Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

5-Askerlik ödevini tamamlamış olmak,

6-Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,

7-Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,

8-Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,

9-Memuriyet engeli bulunmamak,

10-Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,

11-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

12- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

13- Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak,

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