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Ben Bu Cihana Sığmazam Kurban Baba'yı kim oynuyor, dizi karekteri kim?

Ben Bu Cihana Sığmazam ATV’nin yeni dizileri kervanına dahil oldu. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosunda yer alan oyuncular da dizinin ilk bölümünün yayınlanacak olması nedeniyle merak ediliyor. Ben Bu Cihana Sığmazam Kurban Baba kimdir? sorusu yine izleyicilerin gündeminde. Kurban Baba karekterini Ali Seçkiner Alıcı oynamakta. Cezayir'in en güvenilir dostu olan Kurban Baba rolünü oynayan Ali Seçkiner Alıcı’nın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Kurban Baba kimdir? ATV Oktay Kaynarca dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam Ali Seçkiner Alıcı kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ben Bu Cihana Sığmazam Kurban Baba karekteri kimdir? Ali Seçkiner Alıcı kaç yaşında, nereli? İşte hayatı
Ben Bu Cihana Sığmazam Kurban Baba Ali Seçkiner Alıcı kimdir?

ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 20 Eylül akşamı 1. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin ilk bölüm fragmanını izleyenler, dizinin oyuncu kadrosunu araştırıyor. Dizide Oktay Kaynarca’nın karekterini oynayacağı Cezayir Türk’ün en has ve en sadık dostu olan Kurban Baba’nin kim olduğu yine izleyicilerin araştırmasında.

Ben Bu Cihana Sığmazam Kurban Baba
Ben Bu Cihana Sığmazam Kurban Baba

Ben Bu Cihana Sığmazam Kurban baba karekteri kim?

Kurban Baba, Cezayir'in en güvenilir dostlarının başında gelir. Derin ve öz konuşan bir adamdır. Dördü oğlan biri kız beş evladı ile birlikte bir çiftlikte yaşar. Sadakat, cesaret ve onur kendisinin ve ailesinin düsturudur. Cezayir döndükten sonra tüm çocukları Cezayir'in fedaisi olacaklardır.

Ali Seçkiner Alıcı kimdir?

3 Temmuz 1965 Kars’ta doğdu. 1985 yılında Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. Yaklaşık dört yıl müzik eğitmenliği yaptıktan sonra, 1988 yılında kurulan Devlet Çoksesli Korosu’nun üyesi (bas) oldu. Aynı topluluktan 2017 yılında ayrıldı. Ali Seçkiner Alıcı aynı anda çoğunlukla Ankara’da olmak üzere türlü tiyatrolarda da oyuncu, müzik yönetmeni ve eğitim danışmanı olarak görev aldı. Daha önce yer aldığı dizi ve sinema filmlerinin yanında, Mahmut Fazıl Coşkun’un 75. Venedik Film Festivali’nde yarışan “Anons” filmi ve Çağıl Bocut’un ilk uzun metraj filmi “Sardunya” da başrol oynadı. Aynı zamanda “Bergen”, “Beni Çok Sev”, “Yargı”, “Bizim için Şampiyon” gibi popüler projelerde önemli rollerde yer aldı. En son 75.’si düzenlenen Cannes Film Festivali’nin “Belirli Bir Bakış” bölümünde Uluslararası prömiyerini yapan Emin Alper’in son filmi “Kurak Günler” de yer aldı.

Ali Seçkiner Alıcı müzikleri

  1. Erzurum Çarşı Pazar
  2. Bozlak
  3. Abaro
  4. Turnalar Semahı
  5. Sabahın Seherinde
  6. Yemen
  7. Ankara'da Yedim Taze Meyveyi
  8. Kiziroğlu
  9. Zahid
  10. Yemen
  11. Oğul Eminem
  12. Çanakkale

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