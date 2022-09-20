Ben Bu Cihana Sığmazam Kurban Baba'yı kim oynuyor, dizi karekteri kim?

ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 20 Eylül akşamı 1. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin ilk bölüm fragmanını izleyenler, dizinin oyuncu kadrosunu araştırıyor. Dizide Oktay Kaynarca’nın karekterini oynayacağı Cezayir Türk’ün en has ve en sadık dostu olan Kurban Baba’nin kim olduğu yine izleyicilerin araştırmasında.

Ben Bu Cihana Sığmazam Kurban Baba

Ben Bu Cihana Sığmazam Kurban baba karekteri kim?

Kurban Baba, Cezayir'in en güvenilir dostlarının başında gelir. Derin ve öz konuşan bir adamdır. Dördü oğlan biri kız beş evladı ile birlikte bir çiftlikte yaşar. Sadakat, cesaret ve onur kendisinin ve ailesinin düsturudur. Cezayir döndükten sonra tüm çocukları Cezayir'in fedaisi olacaklardır.

Ali Seçkiner Alıcı kimdir?

3 Temmuz 1965 Kars’ta doğdu. 1985 yılında Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. Yaklaşık dört yıl müzik eğitmenliği yaptıktan sonra, 1988 yılında kurulan Devlet Çoksesli Korosu’nun üyesi (bas) oldu. Aynı topluluktan 2017 yılında ayrıldı. Ali Seçkiner Alıcı aynı anda çoğunlukla Ankara’da olmak üzere türlü tiyatrolarda da oyuncu, müzik yönetmeni ve eğitim danışmanı olarak görev aldı. Daha önce yer aldığı dizi ve sinema filmlerinin yanında, Mahmut Fazıl Coşkun’un 75. Venedik Film Festivali’nde yarışan “Anons” filmi ve Çağıl Bocut’un ilk uzun metraj filmi “Sardunya” da başrol oynadı. Aynı zamanda “Bergen”, “Beni Çok Sev”, “Yargı”, “Bizim için Şampiyon” gibi popüler projelerde önemli rollerde yer aldı. En son 75.’si düzenlenen Cannes Film Festivali’nin “Belirli Bir Bakış” bölümünde Uluslararası prömiyerini yapan Emin Alper’in son filmi “Kurak Günler” de yer aldı.

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Ali Seçkiner Alıcı müzikleri

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