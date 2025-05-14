Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; bugün Marmara Bölgesi dışında 6 bölgemizde yağış bekleniyor. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu. 7 kentimiz içinse "sarı" alarm verildi. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyrediyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

Hangi illerde yağış var?

Yağışların, Doğu Anadolu'nun doğusu (Van hariç), Adana, Çankırı, Kırıkkale, Bingöl, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da pus ve yer yer sis bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Adana çevreleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





NEVŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusu (Van hariç) ile Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 11°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 22°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 24°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 20°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 18°C