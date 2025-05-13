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Yurdun doğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

Yurdun doğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

15:5113/05/2025, Salı
AA
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Yurdun doğu kesimleri için sağanak uyarısı yapıldı.
Yurdun doğu kesimleri için sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğu kesimlerindeki bazı illerde yarın yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,
yarın Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Batman'ın kuzey, Siirt'in ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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