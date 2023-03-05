TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. hafta maçında Bursaspor ile Amedspor karşı karşıya geldi. Maç öncesi saha savaş alanına döndü. Bursaspor'un sahası Timsah Arena'da oynananacak maç öncesinde konuk ekip Amedspor oyuncularının ısınma hareketleri için sahaya çıkması ile birlikte iki takım arasında büyük bir kavga yaşandı. İki grup arasında çıkan olayları engellemek için birçok görevli araya girdi. Arbede polisin müdahalesiyle son buldu.

"Kamu görevlileri açığa alınmıştır”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursaspor-Amedspor maçında çıkan olaylarla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Soylu, "Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır" denildi.

Bursaspor Amedspor maçı

Bursaspor-Amedspor maçı ne oldu?

TFF 2. Beyaz Grup'ta Bursaspor, sahasında konuk ettiği Amedspor karşısında 2-1 yendi. Yeşil-beyazlıları golünü 28. dakikada Çağatay Yılmaz kaydetti. Bursasporlu futbolcular, Amedspor karşısında buldukları gol sonrasında asker selamı verdi.

Amed Sportif’in tek golü 89. dakikada Mehmet Gürkan Öztürk’ten geldi. Bursaspor, Amedspor karşısında 2-1 skorla ayrıldı.

Ligin ilk yarısında Diyarbakır'da oynanan maçı Amedspor 2-0'lık skor ile kazanmıştı. Amedspor, 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 22 maçta topladığı 41 puan ile liderlik koltuğunda yer alıyor. Bursaspor ise 22 puana sahip.











