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Clam Chowder Çorbası Nasıl Yapılır?

MasterChef 2023 All Star'da bu akşam yarışmacılar ilk önlüğü alabilmek için en iyi yemekleri çıkarmaya çalıştılar. Jüri üyeleri yarışmacılardan deniz tarağı yahnisi deniz tarağın eti ve suyu ile yapılan Clam Chowder Çorbası yapmalarını istedi. ABD'ye özgü olan Clam Chowder çorbasının nasıl yapıldığı merak kazandı. Clam Chowder çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte Clam Chowder çorbası tarifi...

08:50 . 15/06/2023 الخميس
Yeni Şafak
Clam Chowder

Clam Chowder

Bir çorba çeşidi olan Clam Chowder, ABD'ye özgü bir tariftir. Sebzenin yanı sıra deniz ürünlerinin de yoğunlukta olduğu çorbadır. Dışında ekmek kullanılır. İşte, MasterChef Clam Chowder çorba tarihi ve yapılışı...

CLAM CHOWDER ÇORBA NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 orta boy soğan

2 kereviz sapı

1 su bardağı krema

3 yemek kaşığı un

2 su bardağı tavuk veya sebze suyu

290 ml deniz tarağı konservesi

2 defne yaprağı

400 gr patates

Tuz

Karabiber

Tavada Kruton için:

2-3 yemek kaşığı tereyağı

1/2 baget, küpler halinde kesilmiş

3 yemek kaşığı taze maydanoz

Tuz

Karabiber

TARİFİ

Tereyağı büyük tencerede ısıtılır. Soğan ve kereviz ilave edilerek sık sık karıştırılır ve yumuşayana kadar kavrulur.

Un eklenri ve dağıtılır.

Et suyu, deniz tarağı suyu, krema, defne yaprağı ve patates eklenerek karıştırılır.

Karıştırmaya ara vermeden kaynama noktasına getirilir. Bu noktada çorba kıvam alır. Kıvam almaya başladıktan sonra altın kısılır, karıştırarak 20 dakika daha pişirilir.

Tuz, karabiber ve deniz tarağı eklenir, deniz tarağı hafif sertleşene kadar 5 dakika daha pişirilir.

Kruton için, tereyağı büyükçe tavada eritilir, ekmek küplerini kızarana kadar tereyağında çevrilir.

Maydanoz, tuz ve karabiber eklenir.



#Clam Chowder Çorbası Tarifi
#Clam Chowder
#MasterChef All Star
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