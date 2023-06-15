Clam Chowder
Bir çorba çeşidi olan Clam Chowder, ABD'ye özgü bir tariftir. Sebzenin yanı sıra deniz ürünlerinin de yoğunlukta olduğu çorbadır. Dışında ekmek kullanılır. İşte, MasterChef Clam Chowder çorba tarihi ve yapılışı...
CLAM CHOWDER ÇORBA NASIL YAPILIR?
2 yemek kaşığı tereyağı
1 orta boy soğan
2 kereviz sapı
1 su bardağı krema
3 yemek kaşığı un
2 su bardağı tavuk veya sebze suyu
290 ml deniz tarağı konservesi
2 defne yaprağı
400 gr patates
Tuz
Karabiber
Tavada Kruton için:
2-3 yemek kaşığı tereyağı
1/2 baget, küpler halinde kesilmiş
3 yemek kaşığı taze maydanoz
Tuz
Karabiber
TARİFİ
Tereyağı büyük tencerede ısıtılır. Soğan ve kereviz ilave edilerek sık sık karıştırılır ve yumuşayana kadar kavrulur.
Un eklenri ve dağıtılır.
Et suyu, deniz tarağı suyu, krema, defne yaprağı ve patates eklenerek karıştırılır.
Karıştırmaya ara vermeden kaynama noktasına getirilir. Bu noktada çorba kıvam alır. Kıvam almaya başladıktan sonra altın kısılır, karıştırarak 20 dakika daha pişirilir.
Tuz, karabiber ve deniz tarağı eklenir, deniz tarağı hafif sertleşene kadar 5 dakika daha pişirilir.
Kruton için, tereyağı büyükçe tavada eritilir, ekmek küplerini kızarana kadar tereyağında çevrilir.
Maydanoz, tuz ve karabiber eklenir.