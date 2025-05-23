250 bin dolarlık ölüm: Titan denizaltısının son anları ortaya çıktı

Oceangate'in Titan denizaltısının kaybolduğu an, denizaltının destek gemisinde kaydedilen görüntülerde ortaya çıktı.





Titan, Haziran 2023'te Titanik'in enkazını görmek için yapılan inişten yaklaşık 90 dakika sonra infilak etmiş ve gemideki beş kişinin tamamı hayatını kaybetti. Yolcular 3 bin 800 metre derinde bulunan gemiyi görmek için Oceangate'e kişi başına 250 bin dolar ödeme yapmıştı.





Gemide Oceangate'in CEO'su Stockton Rush, İngiliz kaşif Hamish Harding, deneyimli Fransız dalgıç Paul Henri Nargeolet, İngiliz-Pakistanlı iş insanı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman bulunuyordu.

"BU PATLAMA DA NEYDİ?"

BBC, Implosion (Patlama) adlı belgesel için ABD Sahil Güvenliği'nin (USCG) soruşturmasına erişim sağladı.





USCG tarafından kısa bir süre önce elde edilen görüntülerde, Rush'ın eşi Wendy Rush, denizaltının destek gemisinden izlerken patlama sesini duyuyor ve soruyor: “Bu patlama da neydi?”





Video, son iki yılını denizaltının arızasını araştırmakla geçiren USCG Deniz Soruşturma Kurulu'na kanıt olarak sunuldu.





Belgesel ayrıca denizaltının yapımında kullanılan karbon fiberin ölümcül dalıştan bir yıl önce parçalanmaya başladığını ortaya koyuyor. Titan'ın destek gemisi, Atlantik Okyanusu'nda dalış yaptığı sırada denizaltının yanındaydı.





Videoda, kocasıyla birlikte Oceangate'in yöneticisi olan Rush, Titan'dan kısa mesaj göndermek ve almak için kullanılan bir bilgisayarın önünde otururken görülüyor.

KAPI ÇARPMASINA BENZER BİR SES

Denizaltı yaklaşık 3 bin 300 metre derinliğe ulaştığında, kapı çarpmasına benzer bir ses duyuluyor.





Birkaç dakika sonra denizaltıdan iki ağırlık düşürdüğüne dair bir mesaj alıyor ve bu da dalışın beklendiği gibi ilerlediğini sanmasına neden olmuş gibi görünüyor.





USCG, gürültünün aslında Titan'ın patlama sesi olduğunu söylüyor. Ancak, denizaltı arızalanmadan hemen önce gönderilmiş olması gereken kısa mesajın gemiye ulaşması patlama sesinden daha uzun sürdü.

"80'İNCİ DALIŞTA BAŞLADI"

Karbon fiber derin deniz dalgıçları için oldukça alışılmadık bir malzeme çünkü basınç altında güvenilmez olarak değerlendiriliyor. Bilinen bir sorun, delaminasyon adı verilen bir süreçle karbon fiber katmanlarının birbirinden ayrılabilmesidir.





USCG, gövdenin karbon fiber katmanlarının, Titanik'e faciadan bir yıl önce yapılan bir dalış sırasında (Titan'ın yaptığı 80'inci dalış) parçalanmaya başladığına inanıyor.





Titan'da bulunan beş kişi de anında öldü.

"FELAKET KAÇINILMAZ" DEMİŞLERDİ

Ölümcül dalıştan önce derin deniz uzmanları ve bazı eski Oceangate çalışanları tarafından Titan'ın tasarımı konusunda uyarılar yapılmıştı. Bunlardan biri Titan'ı “iğrençlik” olarak tanımlamış ve felaketin “kaçınılmaz” olduğunu söylemişti.





Titan hiçbir zaman sertifika olarak bilinen bağımsız bir güvenlik değerlendirmesinden geçmemişti ve yolcuların oturduğu denizaltının ana gövdesi olan gövdesinin reçine ile karıştırılmış karbon fiber katmanlarından yapılmış olması önemli bir endişe kaynağıydı.



