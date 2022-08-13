3 yıllık sipariş alındı: 720 TB2 SİHA şimdiden satıldı

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna ordusuna yardım eren Came Back And Alive Vakfı’nın sorularını yanıtladı. Bayraktar, TB2 SİHA’nın üretim kapasitesi hakkında açıklamalarda bulundu. BAYRAKTAR TB2 SİHA’dan başlangıçta ayda 1 adet yapıldığını belirten Haluk Bayraktar, bu rakamın şu anda 20’ye çıktığını açıkladı.

22 ÜLKEYE İHRAÇ

Gelecek yıl daha fazla Bayraktar TB2 üretmek istediklerini söyleyen Haluk Bayraktar, “Çok daha büyük miktarlarda Bayraktar TB2 SİHA üretmek istiyoruz, bu konuda gerekli yatırımları yapıyoruz” dedi. Şu ana kadar 22 ülke Bayraktar TB2 ve 4 ülke ile AKINCI ihracatına yönelik sözleşme imzalandığını vurgulayan Haluk Bayraktar, BAYKAR üretim hattının 3 yıl boyunca rezerve olduğunu açıkladı.Bu 720 SİHA’nın satıldığını gösteriyor.

600 milyon liralık fabrika

Bu arada Resmi Gazetede 5 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 1504 sayılı karara göre; Baykar, 600 milyon liralık yatırım ile yeni bir insansız hava araçları ve akıllı sistemler üretim tesisi kuracak. Tesisin faaliyetleri ise devam ediyor.