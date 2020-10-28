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Dünya AB, Egedeki geri itmelerle ilgili Frontexi "acil" toplantıya çağırdı
AVRUPA

AB, Ege'deki geri itmelerle ilgili Frontex'i "acil" toplantıya çağırdı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansını (Frontex) Yunanistan'ın mültecileri açık denize geri itmesine destek verdiğine yönelik haberler nedeniyle acil toplantıya çağırdı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile temasından sonra Frontex Yönetim Kurulu'nu 10 Kasım'da "acil" toplantıya çağırdığını bildirdi.

Johansson, Frontex yöneticileriyle yapılacak toplantıda, Yunanistan'daki geri itmelerin ve temel hakların korunmasının ele alınacağını belirtti.

Frontex'in Yönetim Kurulu, üye ülkelerin temsilcilerinden ve AB Komisyonunun iki temsilcisinden oluşuyor.

Almanya'nın Der Spiegel dergisinin araştırmasında, Yunan sınır muhafızlarının, mültecileri Yunanistan'a ulaşmamaları için açık denize geri ittikleri ve Frontex'in de uluslararası hukuka aykırı bu operasyonlarda yer aldığı ifade edilmişti.

Yunan güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığı mültecilerin kurtarılma anı kamerada
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Yunan güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığı mültecilerin kurtarılma anı kamerada
Ege Denizi'nde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca orantısız güç kullanılan sığınmacıların kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.


Frontex yardım göndermedi

Frontex tarafından kullanılan bir uçağın mültecileri durdurduğu, uçaktaki kamera görüntülerinin Varşova'daki Frontex genel merkezine canlı olarak aktarıldığı ancak Frontex’in söz konusu bölgeye mültecilerin kurtarılması için yardım göndermediği belirtilmişti.

Spiegel’in ve başka medya kuruluşlarının zorla geri göndermelerin birçoğunu tam olarak belgelemiş olmasına rağmen Yunan hükümeti, mültecilerin Türkiye'ye zorla geri gönderildiğini reddediyor.

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği mülteciler, İHA ile tespit edilerek kurtarıldı
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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği mülteciler, İHA ile tespit edilerek kurtarıldı
Yunan Sahil Güvenlik'i tarafından Midilli doğusunda Türk karasularına geri itilen ve ölüme terk edilen mülteciler, İHA ile tespit edilerek Türk Deniz Kuvvetleri tarafından kurtarıldı. Konuyla ilgili olarak MSB'den şu açıklama yapıldı: 'Yunan Sahil Güvenlik'i tarafından Midilli doğusunda Türk karasularına geri itilerek hayatları tehlikeye atılan mülteciler, Türk Deniz Kuvvetlerine ait İHA tarafından tespit edilmiş, Sahil Güvenlik botlarımız tarafından kurtarılmıştır.'


Frontex ise Yunanistan'ın Ege'de mültecileri geri itmesine destek verdikleri yönünde haberler üzerine iç soruşturma başlattıklarını, henüz "geri itme" suçlamalarını kanıtlar nitelikte bir bulguya rastlanılmadığını ileri sürmüştü.

Frontex açıklamasında, AB'nin üye ülkelerle dayanışma ilkesi çerçevesinde Yunanistan'ın dış sınırlarının korunmasına destek vermekte "kararlı" olunduğu vurgulanarak, Frontex'in operasyonlarını uluslararası hukuk temelinde yürüttüğü savunulmuştu.

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